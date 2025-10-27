Правительство Литвы обсудит идею о закрытии границы с Белоруссией

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство Литвы на заседании в среду обсудит предложение на неопределенный срок закрыть литовско-белорусскую границу с исключениями для дипломатов и граждан ЕС, выезжающих из Белоруссии, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене.