Правительство Литвы обсудит идею о закрытии границы с Белоруссией
27.10.2025
Правительство Литвы обсудит идею о закрытии границы с Белоруссией
Правительство Литвы обсудит идею о закрытии границы с Белоруссией
Правительство Литвы на заседании в среду обсудит предложение на неопределенный срок закрыть литовско-белорусскую границу с исключениями для дипломатов и граждан РИА Новости, 27.10.2025
Правительство Литвы обсудит идею о закрытии границы с Белоруссией

Правительство Литвы обсудит в среду идею о закрытии границы с Белоруссией

Проволочное заграждение на белорусско-литовской. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство Литвы на заседании в среду обсудит предложение на неопределенный срок закрыть литовско-белорусскую границу с исключениями для дипломатов и граждан ЕС, выезжающих из Белоруссии, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене.
"Правительство в среду проведет заседание, мы уже подготовили решение на неограниченный срок закрыть границу с Белоруссией с определенными исключениями. Это значит, что дипломаты, диппочта смогут ездить, а также наши граждане и граждане ЕС из Белоруссии смогут попасть к нам, но всё остальное движение будет закрыто", - сказала Ругинене на пресс-конференции, которую транслировал портал Delfi.
