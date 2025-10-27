Литва закрыла КПП на границе с Белоруссией

На прошедшей неделе Литва несколько раз закрывала КПП на границе с Белоруссией.

Литовская сторона ранее обосновывала временное приостановление пропуска транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентов с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой.