Лавров прибыл на международную конференцию по евразийской безопасности - РИА Новости, 27.10.2025
19:13 27.10.2025
Лавров прибыл на международную конференцию по евразийской безопасности
Лавров прибыл на международную конференцию по евразийской безопасности
Лавров прибыл на международную конференцию по евразийской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск, где во вторник примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности
Лавров прибыл на международную конференцию по евразийской безопасности

Лавров прибыл в Минск на международную конференцию по евразийской безопасности

МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск, где во вторник примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в своем выступлении на пленарном заседании Лавров изложит актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии. Особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
В Минске 28-29 октября пройдет третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Участниками третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности станут делегации более 40 государств и семи международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений и другие высокие представители.
Лавров: интеграционные процессы в Евразии не должны дублировать друг друга
