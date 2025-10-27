Лавров прибыл на международную конференцию по евразийской безопасности

МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск, где во вторник примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в своем выступлении на пленарном заседании Лавров изложит актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии. Особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
В Минске 28-29 октября пройдет третья Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Участниками третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности станут делегации более 40 государств и семи международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений и другие высокие представители.