Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве - РИА Новости, 27.10.2025
17:52 27.10.2025 (обновлено: 18:17 27.10.2025)
Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве
Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве
в мире
кндр (северная корея)
россия
пхеньян
сергей лавров
цой сон хи
владимир путин
в мире, кндр (северная корея), россия, пхеньян, сергей лавров, цой сон хи, владимир путин
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Пхеньян, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Владимир Путин
Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве

МИД: Москва и Пхеньян привержены выполнению положений договора о партнерстве

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в ходе встречи подтвердили приверженность выполнению положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, в том числе в практических областях, с упором на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына в июне 2024 года в Пхеньяне, а также "на полях" пекинских торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в комментарии на сайте министерства.
"Министры подтвердили твердую приверженность выполнению положений подписанного лидерами двух стран по итогам Пхеньянского саммита Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - подчеркнули в ведомстве.
Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья нового договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияПхеньянСергей ЛавровЦой Сон ХиВладимир Путин
 
 
