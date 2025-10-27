https://ria.ru/20251027/lavrov-2050992279.html
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2025
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД
Москва поддерживает меры, предпринимаемые Пхеньяном для защиты суверенитета страны, заявили в МИД РФ по итогам встречи министров иностранных дел России и КНДР... РИА Новости, 27.10.2025
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД
МИД: Москва поддерживает меры, предпринимаемые Пхеньяном для защиты суверенитета