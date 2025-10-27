Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва поддерживает меры, предпринимаемые Пхеньяном для защиты суверенитета страны, заявили в МИД РФ по итогам встречи министров иностранных дел России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи.