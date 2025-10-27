Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 27.10.2025 (обновлено: 17:56 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/lavrov-2050992279.html
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2025
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД
Москва поддерживает меры, предпринимаемые Пхеньяном для защиты суверенитета страны, заявили в МИД РФ по итогам встречи министров иностранных дел России и КНДР... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T17:40:00+03:00
2025-10-27T17:56:00+03:00
кндр (северная корея)
россия
в мире
сергей лавров
цой сон хи
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251027/putin-2050963535.html
кндр (северная корея)
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), россия, в мире, сергей лавров, цой сон хи, москва
КНДР (Северная Корея), Россия, В мире, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Москва
Россия поддерживает меры КНДР для защиты суверенитета, заявили в МИД

МИД: Москва поддерживает меры, предпринимаемые Пхеньяном для защиты суверенитета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва поддерживает меры, предпринимаемые Пхеньяном для защиты суверенитета страны, заявили в МИД РФ по итогам встречи министров иностранных дел России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи.
"При обсуждении текущей международной ситуации выражено общее понимание, что главной причиной роста напряженности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и мире в целом являются агрессивные действия США и их союзников. С российской стороны выражена полная поддержка мер, предпринимаемых руководством КНДР с целью защиты суверенитета и обеспечения безопасности страны", - говорится в сообщении на сайте министерства.
"Итоги состоявшихся переговоров придадут большой импульс развитию и укреплению традиционно дружественных российско-корейских отношений, вышедших на качественно новый союзнический уровень", - заключили в российском МИД.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Отношения России и КНДР развиваются по плану, заявил Путин
Вчера, 16:09
 
КНДР (Северная Корея)РоссияВ миреСергей ЛавровЦой Сон ХиМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала