В России никогда не забудут подвиги военных КНДР, заявил Лавров
Россияне никогда не забудут подвиги военных из КНДР при освобождении Курской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2025
2025
