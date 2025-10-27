Рейтинг@Mail.ru
В России никогда не забудут подвиги военных КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/lavrov-2050869616.html
В России никогда не забудут подвиги военных КНДР, заявил Лавров
В России никогда не забудут подвиги военных КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 27.10.2025
В России никогда не забудут подвиги военных КНДР, заявил Лавров
Россияне никогда не забудут подвиги военных из КНДР при освобождении Курской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:58:00+03:00
2025-10-27T11:58:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
курская область
сергей лавров
цой сон хи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251027/vstrecha-2050859665.html
россия
кндр (северная корея)
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр (северная корея), курская область, сергей лавров, цой сон хи
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Сергей Лавров, Цой Сон Хи
В России никогда не забудут подвиги военных КНДР, заявил Лавров

Лавров: в России никогда не забудут подвиги военных КНДР в Курской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Россияне никогда не забудут подвиги военных из КНДР при освобождении Курской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россияне никогда не забудут те подвиги, которые были совершены солдатами и офицерами корейской народной армии в Курской области по освобождению российской земли. Подвиги эти, конечно, еще более скрепят узы дружбы и исторической общности в нашей общей борьбе за справедливость", - сказал он в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
Лавров и глава МИД КНДР проводят переговоры в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Встреча Лаврова с главой МИД КНДР. Прямая трансляция
11:39
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Курская областьСергей ЛавровЦой Сон Хи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала