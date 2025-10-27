Рейтинг@Mail.ru
Лавров подтвердил свое участие в конференции по безопасности в Минске - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/lavrov-2050868038.html
Лавров подтвердил свое участие в конференции по безопасности в Минске
Лавров подтвердил свое участие в конференции по безопасности в Минске - РИА Новости, 27.10.2025
Лавров подтвердил свое участие в конференции по безопасности в Минске
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил свое участие в конференции по безопасности в Минске. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:52:00+03:00
2025-10-27T11:52:00+03:00
в мире
минск
россия
кндр (северная корея)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251027/lavrov--2050865694.html
минск
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, россия, кндр (северная корея), сергей лавров
В мире, Минск, Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров
Лавров подтвердил свое участие в конференции по безопасности в Минске

Лавров подтвердил участие в международной конференции по безопасности в Минске

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил свое участие в конференции по безопасности в Минске.
"Дорогие друзья, мы искренне рады возможности вас приветствовать по пути теперь в Минск для участия в третьей международной конференции по евразийской безопасности. Наше с вами участие в этой важной конференции несомненно будет способствовать продвижению нашей общей задачи построения справедливого миропорядка, в том числе в Евразии", - сказал он в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи в Москве. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве
11:42
 
В миреМинскРоссияКНДР (Северная Корея)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала