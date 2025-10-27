Рейтинг@Mail.ru
Лавров: отношения России и КНДР получили мощный импульс за последние месяцы
27.10.2025
Лавров: отношения России и КНДР получили мощный импульс за последние месяцы
Лавров: отношения России и КНДР получили мощный импульс за последние месяцы - РИА Новости, 27.10.2025
Лавров: отношения России и КНДР получили мощный импульс за последние месяцы
Отношения РФ и КНДР за последние три с половиной месяца получили мощный импульс в развитии договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, заявил министр... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
Лавров об отношениях России и КНДР в последние месяцы
Лавров: отношения России и КНДР получили мощный импульс за последние месяцы

Лавров: отношения РФ и КНДР получили очень мощный импульс за последние месяцы

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Отношения РФ и КНДР за последние три с половиной месяца получили мощный импульс в развитии договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"За прошедшие три с половиной месяца наши отношения получили дополнительный и очень мощный импульс в развитии принципиальных договоренностей наших лидеров, (достигнутых - ред.) в июне 2024 года в ходе Пьхеньянского саммита", - сказал Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Совфеде рассказали о развитии отношений России и КНДР
20 октября, 18:40
 
Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Россия, КНДР (Северная Корея)
 
 
