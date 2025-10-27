Рейтинг@Mail.ru
Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран - РИА Новости, 27.10.2025
11:49 27.10.2025
Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран
Глава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Они обсудили развитие отношений стран и ситуацию в мире. Главное — в материале РИА... РИА Новости, 27.10.2025
Лавров об отношениях России и КНДР в последние месяцы
2025-10-27T11:49
true
PT0M19S
1920
1080
Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Они обсудили развитие отношений стран и ситуацию в мире. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Лаврова

Министр указал на значительный импульс в сотрудничестве Москвы и Пхеньяна:
«

"За прошедшие три с половиной месяца наши отношения получили дополнительный и очень мощный импульс в развитии принципиальных договоренностей наших лидеров, (достигнутых. — Прим. ред.) в июне 2024 года в ходе Пьхеньянского саммита".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР сейчас находится на пике
24 октября, 02:02
Министр отметил, что в России никогда не забудут подвиги северокорейских военных при освобождении Курской области:
«
"Подвиги эти, конечно, еще более скрепят узы дружбы и исторической общности в нашей общей борьбе за справедливость".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
глава МИД
Лавров подчеркнул важность двусторонней межпарламентской комиссии, о ее создании договорились во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в КНДР. Также он поблагодарил лидера страны Ким Чен Ына за внимание, уделенное российской делегации во главе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым на праздновании 80-летия Трудовой партии Кореи.
Министр добавил, что обсудит с коллегой двухстороннюю повестку, ситуацию в мире, координацию действий Москвы и Пхеньяна в ООН и на других площадках.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Захарова пошутила над Польшей после сообщения об испытаниях в КНДР
19 сентября, 12:24

Высказывания Цой Сон Хи

Со своей стороны, глава МИД КНДР заявила, что ощущает теплоту дружбы между странами всякий раз при встрече с Лавровым:
«

"Неизменно поддерживаем политику российского руководства, направленную на отстаивание суверенитета государства, территориальной целостности, международной справедливости, а также на осуществление дела строительства сильной России".

Министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Цой Сон Хи
глава МИД КНДР
Цой Сон Хи находится с рабочим визитом в России с 26 по 28 октября. Также она посетит Белоруссию, где примет участие в третьей Международной конференции по евразийской безопасности, на ней появится и Лавров.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль на церемонии открытия памятника корейским партизанам, воевавшим в годы Второй мировой войны, у Главного храма Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
КНДР будет полностью поддерживать Россию, заявил министр обороны
1 октября, 18:30
 
