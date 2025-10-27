Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Они обсудили развитие отношений стран и ситуацию в мире. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Лаврова

Министр указал на значительный импульс в сотрудничестве Москвы и Пхеньяна:

« "За прошедшие три с половиной месяца наши отношения получили дополнительный и очень мощный импульс в развитии принципиальных договоренностей наших лидеров, (достигнутых. — Прим. ред.) в июне 2024 года в ходе Пьхеньянского саммита". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Министр отметил, что в России никогда не забудут подвиги северокорейских военных при освобождении Курской области

« "Подвиги эти, конечно, еще более скрепят узы дружбы и исторической общности в нашей общей борьбе за справедливость". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Лавров подчеркнул важность двусторонней межпарламентской комиссии, о ее создании договорились во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в КНДР. Также он поблагодарил лидера страны Ким Чен Ына за внимание, уделенное российской делегации во главе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым на праздновании 80-летия Трудовой партии Кореи.

Министр добавил, что обсудит с коллегой двухстороннюю повестку, ситуацию в мире, координацию действий Москвы и Пхеньяна в ООН и на других площадках.

Высказывания Цой Сон Хи

Со своей стороны, глава МИД КНДР заявила, что ощущает теплоту дружбы между странами всякий раз при встрече с Лавровым:

« "Неизменно поддерживаем политику российского руководства, направленную на отстаивание суверенитета государства, территориальной целостности, международной справедливости, а также на осуществление дела строительства сильной России". Цой Сон Хи глава МИД КНДР глава МИД КНДР