Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров встретился в Москве с коллегой из КНДР Цой Сон Хи. Они обсудили развитие отношений стран и ситуацию в мире. Главное — в материале РИА Новости.
Заявления Лаврова
Министр указал на значительный импульс в сотрудничестве Москвы и Пхеньяна:
"За прошедшие три с половиной месяца наши отношения получили дополнительный и очень мощный импульс в развитии принципиальных договоренностей наших лидеров, (достигнутых. — Прим. ред.) в июне 2024 года в ходе Пьхеньянского саммита".
Министр отметил, что в России никогда не забудут подвиги северокорейских военных при освобождении Курской области:
"Подвиги эти, конечно, еще более скрепят узы дружбы и исторической общности в нашей общей борьбе за справедливость".
Лавров подчеркнул важность двусторонней межпарламентской комиссии, о ее создании договорились во время визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в КНДР. Также он поблагодарил лидера страны Ким Чен Ына за внимание, уделенное российской делегации во главе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым на праздновании 80-летия Трудовой партии Кореи.
Министр добавил, что обсудит с коллегой двухстороннюю повестку, ситуацию в мире, координацию действий Москвы и Пхеньяна в ООН и на других площадках.
Высказывания Цой Сон Хи
Со своей стороны, глава МИД КНДР заявила, что ощущает теплоту дружбы между странами всякий раз при встрече с Лавровым:
"Неизменно поддерживаем политику российского руководства, направленную на отстаивание суверенитета государства, территориальной целостности, международной справедливости, а также на осуществление дела строительства сильной России".
Цой Сон Хи находится с рабочим визитом в России с 26 по 28 октября. Также она посетит Белоруссию, где примет участие в третьей Международной конференции по евразийской безопасности, на ней появится и Лавров.
