Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве
11:42 27.10.2025 (обновлено: 12:02 27.10.2025)
Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве
Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2025
россия
цой сон хи
кндр (северная корея)
в мире
россия
кндр (северная корея)
россия, цой сон хи, кндр (северная корея), в мире
Россия, Цой Сон Хи, КНДР (Северная Корея), В мире
Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве

Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи начали переговоры в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи в Москве. 27 октября 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи в Москве. 27 октября 2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой во время встречи в Москве. 27 октября 2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в российском МИД сообщили, что Цой Сон Хи посетит РФ с рабочим визитом 26-28 октября. По информации посольства России в республике, главы МИД России и КНДР обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной политики.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР сейчас находится на пике
24 октября, 02:02
 
Россия Цой Сон Хи КНДР (Северная Корея) В мире
 
 
