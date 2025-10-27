https://ria.ru/20251027/lavrov--2050865694.html
Лавров и глава МИД КНДР начали переговоры в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2025
