Курской областной больнице присвоят имя святителя Луки Крымского

КУРСК, 27 окт – РИА Новости. Курской областной многопрофильной клинической больнице по просьбе коллектива медучреждения присвоят имя святителя Луки Крымского, который работал на территории региона, рассказал губернатор Александр Хинштейн.
"В мой адрес поступило обращение от коллектива нашей Областной клинической больницы, где они выходят с инициативой присвоения им имени святого Луки Крымского, нашего выдающегося медика, нашего канонизированного православного святого, который работал на территории Курской области, оставив о себе очень добрую память. Поддерживаю такое обращение, поэтому, коллеги, давайте мы его реализуем. И также коллектив обращается с инициативой об установке на территории больницы бюста святого Луки", – сказал Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства региона.
Хинштейн вручил медаль Луки Крымского медику, выжившей при атаке ВСУ
24 декабря 2024, 16:19
Он отметил, что в правительстве региона прорабатывается возможность получения бюста без использования бюджетных средств.
"Поэтому давайте проработаем и к канонизации святого Луки постараемся задачу реализовать", – добавил губернатор.
Святитель Лука Крымский (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 14 апреля (27 апреля) 1877 года в Керчи. С 1905 по 1908 год он работал земским врачом в Курской губернии. Выдающийся хирург, основатель школы гнойной хирургии принял священный сан в 1921 году, через два года подстригся в монахи. В 1934 году был издан труд "Очерки гнойной хирургии", который принес ему мировую известность. Архиепископ Лука был трижды репрессирован и провел в ссылках в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в годы перестройки. Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Святитель Лука является автором книг "Дух, душа и тело", "Я полюбил страдания", "Наука и религия".
Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой
17 сентября, 19:29