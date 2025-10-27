Рейтинг@Mail.ru
Курской областной больнице присвоят имя святителя Луки Крымского - РИА Новости, 27.10.2025
11:24 27.10.2025 (обновлено: 11:38 27.10.2025)
Курской областной больнице присвоят имя святителя Луки Крымского
Курской областной больнице присвоят имя святителя Луки Крымского - РИА Новости, 27.10.2025
Курской областной больнице присвоят имя святителя Луки Крымского
Курской областной многопрофильной клинической больнице по просьбе коллектива медучреждения присвоят имя святителя Луки Крымского, который работал на территории... РИА Новости, 27.10.2025
курская область
керчь
симферополь
александр хинштейн
русская православная церковь
курская область
керчь
симферополь
курская область, керчь, симферополь, александр хинштейн, русская православная церковь
Курская область, Керчь, Симферополь, Александр Хинштейн, Русская православная церковь
Курской областной больнице присвоят имя святителя Луки Крымского

Курскую областную больницу назовут в честь святителя Луки Крымского

© Фото : Михаил Лукашов/ВКонтактеКурская областная многопрофильная клиническая больница
Курская областная многопрофильная клиническая больница - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Михаил Лукашов/ВКонтакте
Курская областная многопрофильная клиническая больница. Архивное фото
КУРСК, 27 окт – РИА Новости. Курской областной многопрофильной клинической больнице по просьбе коллектива медучреждения присвоят имя святителя Луки Крымского, который работал на территории региона, рассказал губернатор Александр Хинштейн.
"В мой адрес поступило обращение от коллектива нашей Областной клинической больницы, где они выходят с инициативой присвоения им имени святого Луки Крымского, нашего выдающегося медика, нашего канонизированного православного святого, который работал на территории Курской области, оставив о себе очень добрую память. Поддерживаю такое обращение, поэтому, коллеги, давайте мы его реализуем. И также коллектив обращается с инициативой об установке на территории больницы бюста святого Луки", – сказал Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства региона.
Он отметил, что в правительстве региона прорабатывается возможность получения бюста без использования бюджетных средств.
"Поэтому давайте проработаем и к канонизации святого Луки постараемся задачу реализовать", – добавил губернатор.
Святитель Лука Крымский (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 14 апреля (27 апреля) 1877 года в Керчи. С 1905 по 1908 год он работал земским врачом в Курской губернии. Выдающийся хирург, основатель школы гнойной хирургии принял священный сан в 1921 году, через два года подстригся в монахи. В 1934 году был издан труд "Очерки гнойной хирургии", который принес ему мировую известность. Архиепископ Лука был трижды репрессирован и провел в ссылках в общей сложности 11 лет. Реабилитирован в годы перестройки. Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Святитель Лука является автором книг "Дух, душа и тело", "Я полюбил страдания", "Наука и религия".
Курская областьКерчьСимферопольАлександр ХинштейнРусская православная церковь
 
 
