СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани - РИА Новости, 27.10.2025
14:23 27.10.2025
СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани
СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани
происшествия
россия
краснодарский край
ленинградский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, краснодарский край, ленинградский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани

КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на водителя, который, находясь в состоянии опьянения, наехал на людей из-за конфликта у ночного клуба в станице Кубани, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Вечером в воскресенье в региональном главке МВД сообщили, что у ночного клуба в станице Ленинградской 22-летний местный житель в состоянии опьянения сел за руль "Нивы", врезался в легковушку, а после наехал на двух молодых людей 24 и 20 лет. Одного из пострадавших увезли в больницу. Конфликт, как сообщали местные СМИ, произошел между толпой людей в состоянии опьянения. Именно тогда, как утверждается, один из конфликтующих сел за руль.
Ленинградском районе по результатам проведенной процессуальной проверки по факту противоправных действий 22-летнего местного жителя следователями СК возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении краевого управления СК.
Водитель, сбивший полицейского в Краснодаре, получил 17 лет колонии
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайЛенинградский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
