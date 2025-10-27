https://ria.ru/20251027/kuban-2050937962.html
СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани
СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани - РИА Новости, 27.10.2025
СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на водителя, который, находясь в состоянии опьянения, наехал на людей из-за конфликта у ночного клуба в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:23:00+03:00
2025-10-27T14:23:00+03:00
2025-10-27T14:23:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
ленинградский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251026/prigovor-2050651621.html
россия
краснодарский край
ленинградский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, ленинградский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани
На наехавшего на людей у ночного клуба на Кубани водителя завели дело
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на водителя, который, находясь в состоянии опьянения, наехал на людей из-за конфликта у ночного клуба в станице Кубани, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Вечером в воскресенье в региональном главке МВД сообщили, что у ночного клуба в станице Ленинградской 22-летний местный житель в состоянии опьянения сел за руль "Нивы", врезался в легковушку, а после наехал на двух молодых людей 24 и 20 лет. Одного из пострадавших увезли в больницу. Конфликт, как сообщали местные СМИ, произошел между толпой людей в состоянии опьянения. Именно тогда, как утверждается, один из конфликтующих сел за руль.
"В Ленинградском районе
по результатам проведенной процессуальной проверки по факту противоправных действий 22-летнего местного жителя следователями СК
возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ
)", - говорится в сообщении краевого управления СК.