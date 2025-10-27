СК завел дело против водителя, который наехал на людей на Кубани

КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено на водителя, который, находясь в состоянии опьянения, наехал на людей из-за конфликта у ночного клуба в станице Кубани, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Вечером в воскресенье в региональном главке МВД сообщили, что у ночного клуба в станице Ленинградской 22-летний местный житель в состоянии опьянения сел за руль "Нивы", врезался в легковушку, а после наехал на двух молодых людей 24 и 20 лет. Одного из пострадавших увезли в больницу. Конфликт, как сообщали местные СМИ, произошел между толпой людей в состоянии опьянения. Именно тогда, как утверждается, один из конфликтующих сел за руль.