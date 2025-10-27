https://ria.ru/20251027/kreml-2050910515.html
В Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Винатье*
27.10.2025
В Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Винатье*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ... РИА Новости, 27.10.2025
россия
франция
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иностранным агентом).
Журналисты задали Пескову вопрос о том, ведутся ли какие-то переговоры по поводу Винатье*, который с августа 2025 года обвиняется в шпионаже и находится под следствием.
"Мне не известно ничего на этот счет. Здесь я не располагаю информацией", - ответил Песков
журналистам.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России
также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* признан в РФ иностранным агентом