В Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Винатье* - РИА Новости, 27.10.2025
13:00 27.10.2025
В Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Винатье*
В Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Винатье* - РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Винатье*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ... РИА Новости, 27.10.2025
россия
франция
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия, франция, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Франция, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Винатье*

Песков: в Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Лорана Винатье

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЛоран Винатье* (признан иноагентом) во время оглашения приговора
Лоран Винатье* (признан иноагентом) во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Лоран Винатье* (признан иноагентом) во время оглашения приговора. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иностранным агентом).
Журналисты задали Пескову вопрос о том, ведутся ли какие-то переговоры по поводу Винатье*, который с августа 2025 года обвиняется в шпионаже и находится под следствием.
"Мне не известно ничего на этот счет. Здесь я не располагаю информацией", - ответил Песков журналистам.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* признан в РФ иностранным агентом
РоссияФранцияДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
