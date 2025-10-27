В Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг Винатье*

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о ситуации вокруг гражданина Франции Лорана Винатье* (признан в РФ иностранным агентом).

Журналисты задали Пескову вопрос о том, ведутся ли какие-то переговоры по поводу Винатье*, который с августа 2025 года обвиняется в шпионаже и находится под следствием.

"Мне не известно ничего на этот счет. Здесь я не располагаю информацией", - ответил Песков журналистам.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".

ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.