В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника" - РИА Новости, 27.10.2025
12:41 27.10.2025
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"
В испытаниях крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой нет ничего такого, что может напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил РИА Новости, 27.10.2025
москва, вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, владимир путин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Москва, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
© AP Photo / Seth WenigДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В испытаниях крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой нет ничего такого, что может напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков журналистам на вопрос, может ли анонс о новой ракете напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО сообщил, что завершены испытания крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
МоскваВашингтон (штат)РоссияДмитрий ПесковВладимир Путинмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
