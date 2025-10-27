https://ria.ru/20251027/kreml-2050896848.html
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника" - РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"
В испытаниях крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой нет ничего такого, что может напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"
Песков: испытания "Буревестника" не навредят отношениям Москвы и Вашингтона