В Кремле прокомментировали испытания "Буревестника"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В испытаниях крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой нет ничего такого, что может напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.