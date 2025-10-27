Рейтинг@Mail.ru
12:38 27.10.2025
Песков ответил на вопрос об испытаниях "Буревестника"
Песков ответил на вопрос об испытаниях "Буревестника"
россия, сша, европа, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов
Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Песков ответил на вопрос об испытаниях "Буревестника"

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европейцы находятся в состоянии русофобской и агрессивной истерики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейцы действительно находятся в состоянии такой внутренней истерики, русофобской, агрессивной и воинственной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание "Буревестника" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Медведев рассказал об острой форме русофобии у европейских политиков
Россия США Европа Дмитрий Песков Владимир Путин Валерий Герасимов
 
 
