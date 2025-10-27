https://ria.ru/20251027/kreml-2050894557.html
Песков ответил на вопрос об испытаниях "Буревестника"
Песков ответил на вопрос об испытаниях "Буревестника" - РИА Новости, 27.10.2025
Песков ответил на вопрос об испытаниях "Буревестника"
Европейцы находятся в состоянии русофобской и агрессивной истерики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос об испытаниях "Буревестника"
Песков: Европа находится в состоянии русофобской и агрессивной истерики
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Европейцы находятся в состоянии русофобской и агрессивной истерики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейцы действительно находятся в состоянии такой внутренней истерики, русофобской, агрессивной и воинственной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать испытание "Буревестника" ответом на усиливающееся экономическое давление со стороны США и Европы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.