Telegram и WhatsApp вторые сутки работают со сбоями в Краснодаре
Telegram и WhatsApp вторые сутки работают со сбоями в Краснодаре
Telegram и WhatsApp уже вторые сутки работают со сбоями в Краснодаре, мессенджер МAX работает стабильно, сообщил мэр города Евгений Наумов.
краснодар
Мэр Краснодара Наумов сообщил о стабильной работе МAX на фоне сбоев в Telegram
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Telegram и WhatsApp уже вторые сутки работают со сбоями в Краснодаре, мессенджер МAX работает стабильно, сообщил мэр города Евгений Наумов.
"Сбой в работе Телеграм и WhatsApp на территории Краснодара
продолжается вторые сутки. Даже через проводной интернет и вайфай есть проблемы с подключением", - написал в своем Telegram-канале
Наумов.
На фоне проблем с подключениями, заявил он, стабильно работает только мессенджер МAX.
"Стабильно работает только сервис MAX. Веду там свой канал, где делюсь значимыми для кубанской столицы событиями", - заключил Наумов.