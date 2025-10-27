https://ria.ru/20251027/kopeysk-2050839130.html
Число погибших после взрыва в Копейске увеличилось до 13 человек
Число погибших после взрыва в Копейске увеличилось до 13 человек - РИА Новости, 27.10.2025
Число погибших после взрыва в Копейске увеличилось до 13 человек
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 13, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:15:00+03:00
2025-10-27T10:15:00+03:00
2025-10-27T10:42:00+03:00
происшествия
копейск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на предприятии в копейске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050000609_0:291:1073:895_1920x0_80_0_0_25295dd8dec337868118675dbafe57fd.jpg
https://ria.ru/20251027/kopejsk-2050812802.html
копейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050000609_0:99:1074:904_1920x0_80_0_0_7310de7c70e869d94f0485021fd16480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, копейск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на предприятии в Копейске
Число погибших после взрыва в Копейске увеличилось до 13 человек
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 13 человек