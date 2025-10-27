Рейтинг@Mail.ru
Из Копейска в Нижний Новгород доставили двух пострадавших при взрыве
07:29 27.10.2025
Из Копейска в Нижний Новгород доставили двух пострадавших при взрыве
Из Копейска в Нижний Новгород доставили двух пострадавших при взрыве
Из Копейска в Нижний Новгород доставили двух пострадавших при взрыве
Спецборт МЧС России доставил из Копейска в Нижний Новгород двух пострадавших при взрыве на предприятии, сообщило ведомство.
Из Копейска в Нижний Новгород доставили двух пострадавших при взрыве

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двух пострадавших при взрыве в Копейске

© Фото : соцсетиВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : соцсети
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил из Копейска в Нижний Новгород двух пострадавших при взрыве на предприятии, сообщило ведомство.
Как ранее сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, число погибших в результате трагедии достигло 12 человек, уточняется местонахождение еще 11 сотрудников предприятия.
"Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация двух человек. Они получили травмы при взрыве на предприятии в городе Копейске 22 октября и нуждаются в высококвалифицированной медпомощи. Борт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава России", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее Текслер сообщал, что в результате взрыва на предприятии поздно вечером 22 октября погибли 12 человек, пострадали 35 человек. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.
