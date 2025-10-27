В Конотопе в Сумской области прогремели взрывы

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в Конотопе в Сумской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, заявил мэр города Артем Семенихин.
"Взрыв… Еще взрыв", - написал Семенихин в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18