В Кремле назвали конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева - РИА Новости, 27.10.2025
12:44 27.10.2025
В Кремле назвали конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева
В Кремле назвали конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева - РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле назвали конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конфеты с цитатами президента России Владимира Путина, привезенные в США, были личным выбором... РИА Новости, 27.10.2025
В Кремле назвали конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева

Песков назвал конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конфеты с цитатами президента России Владимира Путина, привезенные в США, были личным выбором спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.
"Это был личный выбор Дмитриева", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос как в Кремле и в частности президент России отреагировали на то, что Дмитриев привез конфеты с цитатами президента.
Шоколад Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Россияне раскупили шоколад с изображением Путина
Политика Россия США Кирилл Дмитриев Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
