В Кремле назвали конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конфеты с цитатами президента России Владимира Путина, привезенные в США, были личным выбором... РИА Новости, 27.10.2025
политика
россия
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
В Кремле назвали конфеты с цитатами Путина личным выбором Дмитриева
