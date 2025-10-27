Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев: ежегодно на Кубани закладываем около 220 га питомников
Краснодарский край
 
16:35 27.10.2025
Кондратьев: ежегодно на Кубани закладываем около 220 га питомников
Кондратьев: ежегодно на Кубани закладываем около 220 га питомников - РИА Новости, 27.10.2025
Кондратьев: ежегодно на Кубани закладываем около 220 га питомников
Около 220 гектаров питомников закладывается в Краснодарском крае ежегодно, в 2025 году на поддержку садоводства направили 1,37 миллиарда рублей, об этом... РИА Новости, 27.10.2025
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
тимашевский район
краснодарский край
тимашевский район
краснодарский край, вениамин кондратьев, тимашевский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Тимашевский район
Кондратьев: ежегодно на Кубани закладываем около 220 га питомников

Около 220 гектаров питомников закладывается в Краснодарском крае ежегодно

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВыращивание сприеи в питомнике декоративных растений
Выращивание сприеи в питомнике декоративных растений - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Выращивание сприеи в питомнике декоративных растений. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Около 220 гектаров питомников закладывается в Краснодарском крае ежегодно, в 2025 году на поддержку садоводства направили 1,37 миллиарда рублей, об этом рассказал журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Для агропромышленного комплекса Краснодарского края производство плодово-ягодной продукции – одно из приоритетных направлений. В основе успеха этой работы – качественный посадочный материал. Ежегодно мы закладываем около 220 гектаров питомников. Саженцы яблони, груши, персика, сливы, черешни, вишни и алычи для промышленного садоводства выращивают 30 сельхозпредприятий. Их продукция востребована не только на Кубани, но и в соседних регионах. Саженцы, адаптированные к нашему климату, а также передовые методы выращивания и ухода за растениями помогают садоводам увеличивать урожайность. Для тех, кто готов развиваться, внедрять капельное орошение, закладывать новые сады, предусмотрели меры господдержки", - рассказал Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.
По данным пресс-службы, выращиванием плодов в промышленных масштабах на Кубани занимается более 140 крупных и средних хозяйств, а также свыше 270 субъектов малого предпринимательства. Основные производители расположены в Славянском, Абинском, Динском, Ейском и Тимашевском районах, Ленинградском муниципальном округе. Средние и малые садоводческие предприятия работают во всех городах и районах края.
По итогам 2024 года, как сообщается, на Кубани вырастили 6,5 миллиона саженцев. Из них около 4 миллионов использовали в промышленных посадках на территории края, остальные продали в соседние регионы.
"За последние десять лет производство фруктов и ягод в промышленном секторе выросло в 2,2 раза. Урожайность достигла 248 центнеров с гектара, что на 41% выше среднероссийских показателей", - рассказали в пресс-службе администрации региона.
Для садоводов в Краснодарском крае предусмотрены такие меры господдержки, как субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, на закладку питомников. Фермерские хозяйства могут получить гранты до 3 миллионов рублей на реализацию проектов "Малый сад" на участке не меньше 4 гектаров. В общей сложности в 2025 году на эти цели в крае направили 1,37 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевТимашевский район
 
 
