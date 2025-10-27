Кондратьев: ежегодно на Кубани закладываем около 220 га питомников

КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Около 220 гектаров питомников закладывается в Краснодарском крае ежегодно, в 2025 году на поддержку садоводства направили 1,37 миллиарда рублей, об этом рассказал журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Для агропромышленного комплекса Краснодарского края производство плодово-ягодной продукции – одно из приоритетных направлений. В основе успеха этой работы – качественный посадочный материал. Ежегодно мы закладываем около 220 гектаров питомников. Саженцы яблони, груши, персика, сливы, черешни, вишни и алычи для промышленного садоводства выращивают 30 сельхозпредприятий. Их продукция востребована не только на Кубани, но и в соседних регионах. Саженцы, адаптированные к нашему климату, а также передовые методы выращивания и ухода за растениями помогают садоводам увеличивать урожайность. Для тех, кто готов развиваться, внедрять капельное орошение, закладывать новые сады, предусмотрели меры господдержки", - рассказал Кондратьев журналистам, его слова приводит пресс-служба краевой администрации.

По данным пресс-службы, выращиванием плодов в промышленных масштабах на Кубани занимается более 140 крупных и средних хозяйств, а также свыше 270 субъектов малого предпринимательства. Основные производители расположены в Славянском, Абинском, Динском, Ейском и Тимашевском районах, Ленинградском муниципальном округе. Средние и малые садоводческие предприятия работают во всех городах и районах края.

По итогам 2024 года, как сообщается, на Кубани вырастили 6,5 миллиона саженцев. Из них около 4 миллионов использовали в промышленных посадках на территории края, остальные продали в соседние регионы.

"За последние десять лет производство фруктов и ягод в промышленном секторе выросло в 2,2 раза. Урожайность достигла 248 центнеров с гектара, что на 41% выше среднероссийских показателей", - рассказали в пресс-службе администрации региона.