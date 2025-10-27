Развязка близка: ученые смогут объяснить все странности объекта 3I/ATLAS

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Возможно, вскоре ученые наконец смогут поставить точку в спорах вокруг межзвездного объекта 3I/ATLAS, посетившего Солнечную систему. Существует высокая вероятность, что космические аппараты "Европа Клиппер" и "Гера" пройдут сквозь "хвост" загадочного "гостя". Новые данные должны поставить точку в споре о природе объекта.
Комета или корабль пришельцев?
Дискуссия о 3I/ATLAS не утихает с момента его обнаружения в июле 2025 года. Несмотря на то, что объект большинство ученых идентифицировали как комету, существуют и другие предположения о его природе.
© Getty Images / Jim MillerКомета
© Getty Images / Jim Miller
Комета
Весьма провокационную гипотезу выдвинула международная группа исследователей из Гарвардского университета. По их мнению, 3I/ATLAS может быть не просто куском космической породы, а продуктом деятельности внеземного разума.
В своей статье ученые подчеркивают, что их работа — это в первую очередь мысленный эксперимент. Однако они приводят ряд аномалий, которые делают эту версию заслуживающей определенного внимания.
Странности гостя
Изучая поведение и характеристики 3I/ATLAS, ученые заостряют внимание на точное сближение объекта с тремя планетами: Венерой, Марсом и Юпитером. Вероятность такого случайного орбитального "выравнивания" оценивается практически как нулевая, всего около 0,005%.
© Getty Images / dima_zelКосмическая обсерватория "Джеймс Уэбб"
© Getty Images / dima_zel
Космическая обсерватория "Джеймс Уэбб"
Другой тревожной аномалией считают орбиту 3I/ATLAS, которая лежит практически в плоскости Солнечной системы. Но в то же время она ретроградная, то есть объект движется в обратном направлении.
Для естественного тела это весьма необычно, однако, как считают сторонники внеземного контакта, для инопланетного корабля-разведчика такая траектория была бы выгодной.
Кроме того, у объекта не наблюдается признаков кометной активности. Хотя именно она обычно объясняет небольшие негравитационные ускорения.
Уникальный химический состав
Подливает масла в огонь и состав. Межзвездный гость разительно отличается от комет Солнечной системы, пишут астрономы.
© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом "Джемини" в Чили
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом "Джемини" в Чили
Наблюдения с помощью космической обсерватории "Джеймс Уэбб" показали удивительную особенность: в 3I/ATLAS оказалось необыкновенно много углекислого газа по сравнению с водой. Исследователи подчеркнули, что механизмы выбросов вещества не характерны для естественных кометных процессов.
Также ученые обнаружили необычный шлейф никеля, исходящий от объекта. В отличие от обычных комет, которые всегда выделяют никель вместе с железом, 3I/ATLAS показал наличие металлического элемента без какого-либо заметного содержания железа.
Цель — Земля?
Странностей у объекта хватает, и, если окажется, что 3I/ATLAS действительно результат внеземной технологии, исследователи рассматривают несколько возможных сценариев.
Объект может выпускать разведывательные зонды для изучения некоторых планет Солнечной системы, поскольку затраты энергии для сближения с Марсом или Венерой крайне малы. Однако наиболее смелое следствие из данной гипотезы — возможность целенаправленного сближения объекта с Землей.
© Getty Images / Lev SavitskiyКосмос
© Getty Images / Lev Savitskiy
Космос
Причем, согласно расчетам, оптимальное астрономическое "окно" для такого маневра гипотетически существует в период с конца ноября по начало декабря 2025 года.
"Это явно естественная комета"
Впрочем, большинство астрономов рассматривают 3I/ATLAS как комету. Они призывают смотреть на очевидные признаки: хвост c большим облаком газа и пыли.
Например, Джонатан Макдауэлл, астроном и астрофизик, работающий в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, прямо заявляет: "Это явно естественная комета. Над предположениями об обратном смеются настоящие эксперты по кометам".
© Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARYСолнечная система
© Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Солнечная система
Подтверждает теорию и исследователь из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джуитт, опубликовавший статью. Он доказывает, что 3I/ATLAS демонстрирует обычное для кометы поведение.
Помочь разгадать загадки "межзвездного гостя" должны космические аппараты. "Европа Клиппер" может погрузиться в ионный хвост 3I/ATLAS в период с 30 октября по 6 ноября.
Аппарат "Гера" вероятно переживет аналогичное событие на пару дней раньше.
Ученые надеются, что встреча с 3I/ATLAS поможет объяснить все "странности" этого объекта.