Развязка близка: ученые смогут объяснить все странности объекта 3I/ATLAS

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Возможно, вскоре ученые наконец смогут поставить точку в спорах вокруг межзвездного объекта 3I/ATLAS, посетившего Солнечную систему. Существует высокая вероятность, что космические аппараты "Европа Клиппер" и "Гера" . Возможно, вскоре ученые наконец смогут поставить точку в спорах вокруг межзвездного объекта 3I/ATLAS, посетившего Солнечную систему. Существует высокая вероятность, что космические аппараты "Европа Клиппер" и "Гера" пройдут сквозь "хвост" загадочного "гостя". Новые данные должны поставить точку в споре о природе объекта.

Комета или корабль пришельцев?

Дискуссия о 3I/ATLAS не утихает с момента его обнаружения в июле 2025 года. Несмотря на то, что объект большинство ученых идентифицировали как комету, существуют и другие предположения о его природе.

© Getty Images / Jim Miller Комета © Getty Images / Jim Miller Комета

Весьма провокационную гипотезу выдвинула международная группа исследователей из Гарвардского университета. По их мнению, 3I/ATLAS может быть не просто куском космической породы, а продуктом деятельности внеземного разума.

В своей статье ученые подчеркивают, что их работа — это в первую очередь мысленный эксперимент. Однако они приводят ряд аномалий, которые делают эту версию заслуживающей определенного внимания.

Странности гостя

Изучая поведение и характеристики 3I/ATLAS, ученые заостряют внимание на точное сближение объекта с тремя планетами: Венерой, Марсом и Юпитером. Вероятность такого случайного орбитального "выравнивания" оценивается практически как нулевая, всего около 0,005%.

© Getty Images / dima_zel Космическая обсерватория "Джеймс Уэбб" © Getty Images / dima_zel Космическая обсерватория "Джеймс Уэбб"

Другой тревожной аномалией считают орбиту 3I/ATLAS, которая лежит практически в плоскости Солнечной системы. Но в то же время она ретроградная, то есть объект движется в обратном направлении.

Для естественного тела это весьма необычно, однако, как считают сторонники внеземного контакта, для инопланетного корабля-разведчика такая траектория была бы выгодной.

Кроме того, у объекта не наблюдается признаков кометной активности. Хотя именно она обычно объясняет небольшие негравитационные ускорения.

Уникальный химический состав

Подливает масла в огонь и состав. Межзвездный гость разительно отличается от комет Солнечной системы, пишут астрономы.

Наблюдения с помощью космической обсерватории "Джеймс Уэбб" показали удивительную особенность: в 3I/ATLAS оказалось необыкновенно много углекислого газа по сравнению с водой. Исследователи подчеркнули, что механизмы выбросов вещества не характерны для естественных кометных процессов.

Также ученые обнаружили необычный шлейф никеля, исходящий от объекта. В отличие от обычных комет, которые всегда выделяют никель вместе с железом, 3I/ATLAS показал наличие металлического элемента без какого-либо заметного содержания железа.

Цель — Земля?

Странностей у объекта хватает, и, если окажется, что 3I/ATLAS действительно результат внеземной технологии, исследователи рассматривают несколько возможных сценариев.

Объект может выпускать разведывательные зонды для изучения некоторых планет Солнечной системы, поскольку затраты энергии для сближения с Марсом или Венерой крайне малы. Однако наиболее смелое следствие из данной гипотезы — возможность целенаправленного сближения объекта с Землей.

© Getty Images / Lev Savitskiy Космос © Getty Images / Lev Savitskiy Космос

Причем, согласно расчетам, оптимальное астрономическое "окно" для такого маневра гипотетически существует в период с конца ноября по начало декабря 2025 года.

"Это явно естественная комета"

Впрочем, большинство астрономов рассматривают 3I/ATLAS как комету. Они призывают смотреть на очевидные признаки: хвост c большим облаком газа и пыли.

Например, Джонатан Макдауэлл, астроном и астрофизик, работающий в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, прямо заявляет : "Это явно естественная комета. Над предположениями об обратном смеются настоящие эксперты по кометам".

© Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY Солнечная система © Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY Солнечная система

Подтверждает теорию и исследователь из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джуитт, опубликовавший статью . Он доказывает, что 3I/ATLAS демонстрирует обычное для кометы поведение.

Помочь разгадать загадки "межзвездного гостя" должны космические аппараты. "Европа Клиппер" может погрузиться в ионный хвост 3I/ATLAS в период с 30 октября по 6 ноября.

Аппарат "Гера" вероятно переживет аналогичное событие на пару дней раньше.