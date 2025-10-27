Приморский колхоз подал на банкротство после иска на 37,6 миллиарда рублей

Рейтинг@Mail.ru
04:48 27.10.2025 (обновлено: 04:59 27.10.2025)
генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика
Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", с которого Генпрокуратура пытается взыскать почти 38 миллиардов рублей, подало иск о признании себя банкротом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Арбитражного суда Приморья Инга Сорокина.
"Они (РК "Восток-1" - ред.) обратились с исковым заявлением о признании банкротом", - сказала Сорокина.
По ее словам, исковое заявление пока не принято в производство.
ГП требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.
Среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор".
Суд в качестве обеспечительных мер по иску ГП к компании арестовал все ее движимое и недвижимое имущество, в том числе суда и доли в уставных капиталах. Исключением стали деньги на страхование жизни и здоровья моряков судовладельцем, для обеспечения захода судов в порт и на другие нужды судов и экипажей.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
Генеральная прокуратура РФФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Экономика
 
 
