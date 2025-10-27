Приморский колхоз подал на банкротство после иска на 37,6 миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", с которого Генпрокуратура пытается взыскать почти 38 миллиардов рублей, подало иск о признании себя банкротом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Арбитражного суда Приморья Инга Сорокина.

"Они (РК "Восток-1" - ред.) обратились с исковым заявлением о признании банкротом", - сказала Сорокина.

По ее словам, исковое заявление пока не принято в производство.

ГП требует взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.

Среди ответчиков по иску, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Новый регистратор".

Суд в качестве обеспечительных мер по иску ГП к компании арестовал все ее движимое и недвижимое имущество, в том числе суда и доли в уставных капиталах. Исключением стали деньги на страхование жизни и здоровья моряков судовладельцем, для обеспечения захода судов в порт и на другие нужды судов и экипажей.