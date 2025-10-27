Путин встретился с главой МИД КНДР

"Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте Председателю государственных дел (лидеру КНДР. — Прим. ред. ) Ким Чен Ыну", — сказал глава государства.

Путин также вспомнил о недавних контактах с главой Северной Кореи в Пекине.

"Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану, самым наилучшим образом", — сказал российский лидер.