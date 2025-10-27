Путин встретился с главой МИД КНДР

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
«
"Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте Председателю государственных дел (лидеру КНДР. — Прим. ред.) Ким Чен Ыну", — сказал глава государства.
Путин также вспомнил о недавних контактах с главой Северной Кореи в Пекине.
"Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану, самым наилучшим образом", — сказал российский лидер.
Перед этим переговоры с министром иностранных дел КНДР провел глава российского МИД Сергей Лавров. Во время встречи он подчеркнул, что отношения двух стран получили очень мощный импульс за последние месяцы.
В МИД России сообщали, что рабочий визит Цой Сон Хи в Россию пройдет с 26 по 28 октября.
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР
Вчера, 12:42