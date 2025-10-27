Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с главой МИД КНДР - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 27.10.2025 (обновлено: 21:45 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/kndr-2050964877.html
Путин встретился с главой МИД КНДР
Путин встретился с главой МИД КНДР - РИА Новости, 27.10.2025
Путин встретился с главой МИД КНДР
Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:11:00+03:00
2025-10-27T21:45:00+03:00
россия
владимир путин
ким чен ын
цой сон хи
кндр (северная корея)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050964084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b5b17f3e3ff1a852f675bcb7be7bf16.jpg
https://ria.ru/20251027/lavrov-2050869616.html
https://ria.ru/20251027/tsvety-2050897643.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин принимает в Кремле министра иностранных дел КНДР
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-10-27T16:11
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050964084_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f73f0de498996ce61e3dae247e778dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, ким чен ын, цой сон хи, кндр (северная корея), в мире
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Цой Сон Хи, КНДР (Северная Корея), В мире

Путин встретился с главой МИД КНДР

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
«

"Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте Председателю государственных дел (лидеру КНДР. — Прим. ред.) Ким Чен Ыну", — сказал глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В России никогда не забудут подвиги военных КНДР, заявил Лавров
Вчера, 11:58
Путин также вспомнил о недавних контактах с главой Северной Кореи в Пекине.
"Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану, самым наилучшим образом", — сказал российский лидер.
Перед этим переговоры с министром иностранных дел КНДР провел глава российского МИД Сергей Лавров. Во время встречи он подчеркнул, что отношения двух стран получили очень мощный импульс за последние месяцы.
В МИД России сообщали, что рабочий визит Цой Сон Хи в Россию пройдет с 26 по 28 октября.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил букет цветов главе МИД КНДР Цой Сон Хи перед переговорами - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Лавров подарил цветы главе МИД КНДР
Вчера, 12:42
 
РоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнЦой Сон ХиКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала