Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Отношения Китая и США смогут стабилизироваться, если стороны будут решать противоречия путем диалога и откажутся от практики давления, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.

"Это в очередной раз доказывает, что, если обе стороны будут неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды, будут настаивать на разрешении противоречий путем диалога и откажутся от практики оказания давления по любому поводу, тогда, возможно, двусторонние отношения стабилизируются и продвинутся вперед", - заявил Ван И, слова которого приводит агентство Синьхуа.