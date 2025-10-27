Рейтинг@Mail.ru
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И - РИА Новости, 27.10.2025
16:04 27.10.2025 (обновлено: 16:05 27.10.2025)
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И - РИА Новости, 27.10.2025
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И
Отношения Китая и США смогут стабилизироваться, если стороны будут решать противоречия путем диалога и откажутся от практики давления, заявил в понедельник... РИА Новости, 27.10.2025
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И

Ван И рассказал о возможной стабилизации отношений Китая и США

Флаги КНР и США
Флаги КНР и США
Флаги КНР и США
Флаги КНР и США. Архивное фото
ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Отношения Китая и США смогут стабилизироваться, если стороны будут решать противоречия путем диалога и откажутся от практики давления, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.
Ван И отметил, что Китай и США смогли добиться взаимопонимания и достичь консенсуса в ходе последнего раунда торгово-экономических консультаций, которые прошли 25-26 октября в Куала-Лумпуре.
"Это в очередной раз доказывает, что, если обе стороны будут неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды, будут настаивать на разрешении противоречий путем диалога и откажутся от практики оказания давления по любому поводу, тогда, возможно, двусторонние отношения стабилизируются и продвинутся вперед", - заявил Ван И, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия — США — Китай: один треугольник, два кризиса
22 октября, 08:00
 
В миреКитайСШАВан И (политик)Марко РубиоКуала-Лумпур
 
 
