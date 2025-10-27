https://ria.ru/20251027/kitay-2050962347.html
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И - РИА Новости, 27.10.2025
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И
Отношения Китая и США смогут стабилизироваться, если стороны будут решать противоречия путем диалога и откажутся от практики давления, заявил в понедельник... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:04:00+03:00
2025-10-27T16:04:00+03:00
2025-10-27T16:05:00+03:00
в мире
китай
сша
ван и (политик)
марко рубио
куала-лумпур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_0:333:3024:2034_1920x0_80_0_0_afb2a65fcd7ca752a388b32cb4c8abfa.jpg
https://ria.ru/20251022/krizis-2049639623.html
китай
сша
куала-лумпур
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1c014761982f693b610888724cbcd5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, ван и (политик), марко рубио, куала-лумпур
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Марко Рубио, Куала-Лумпур
Отношения Китая и США могут стабилизироваться, считает Ван И
Ван И рассказал о возможной стабилизации отношений Китая и США
ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Отношения Китая и США смогут стабилизироваться, если стороны будут решать противоречия путем диалога и откажутся от практики давления, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.
Ван И
отметил, что Китай
и США
смогли добиться взаимопонимания и достичь консенсуса в ходе последнего раунда торгово-экономических консультаций, которые прошли 25-26 октября в Куала-Лумпуре
.
"Это в очередной раз доказывает, что, если обе стороны будут неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды, будут настаивать на разрешении противоречий путем диалога и откажутся от практики оказания давления по любому поводу, тогда, возможно, двусторонние отношения стабилизируются и продвинутся вперед", - заявил Ван И, слова которого приводит агентство Синьхуа.