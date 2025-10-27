Китай может стать лидером в сфере термоядерного синтез, считает ученый

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Китай достиг рекордных параметров в технологии токамак и может стать мировым лидером в этой сфере, заявил РИА Новости старший научный сотрудник кафедры физики плазмы института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Степан Крат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай планирует завершить строительство экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой BEST в городе Хэфэй восточной провинции Аньхой в 2027 году.

"Китай очень быстро движется в сторону рекордов. У него уже есть рекордные параметры на токамаке EAST. Китай активно вкладывается в область термоядерной энергетики и вполне может стать лидером в этой сфере", - отметил Крат.

По словам ученого, Токамак BEST - это один из крупных китайских проектов в области управляемого термоядерного синтеза.

"Его строят ударными темпами. Я был на стройке. Вполне есть шанс к 31 декабря 2027 года его запустить. В токамаке BEST можно будет запустить новые параметры плазмы, то есть он должен работать с параметрами плазмы выше тех, что уже получали. Есть шанс выйти на "режим сжигания" - то есть такой режим, когда больше энергии получается из плазмы, чем требуется на поддержание на ее нагрев и удержание", - пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в отличие от предыдущих экспериментальных устройств для термоядерного синтеза, BEST разработан для демонстрации реального "горения" дейтерий-тритиевой плазмы. Сборка устройства началась в мае этого года, в его нижней части BEST лежит основание Дьюара весом более 400 тонн, диаметром около 18 метров и высотой пять метров, которое функционирует как гигантский высоковакуумный термос. Оно изолирует сверхпроводящие магниты, которые должны работать при температуре минус 269 градусов по Цельсию, что позволяет им удерживать плазму, нагретую до температуры более 100 миллионов градусов по Цельсию.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что BEST пока научная установка, а не станция для генерации электричества.