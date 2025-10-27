Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам

ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости. Пекин и Вашингтон на встрече в Малайзии достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам, заявил глава МИД Китая Ван И.

"В ходе торгово-экономических переговоров в Куала-Лумпуре обе стороны прояснили свои позиции, укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по взаимному решению текущих неотложных торгово-экономических вопросов", — сказал министр по итогам телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио, его слова привело агентство Синьхуа

Переговоры прошли в минувшие выходные в Куала-Лумпуре, Китай представлял вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, США — министр финансов Скотт Бессент.

Ван И подчеркнул, что отношения стран смогут стабилизироваться, если стороны будут решать противоречия путем диалога и откажутся от практики давления. В то же время КНР надеется, что Пекин и Вашингтон подготовятся к взаимодействию на высоком уровне.

Министр добавил, что отношения Пекина и Вашингтона влияют на направление мирового развития.

Торговая война

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что с 1 ноября или раньше ответит пошлиной в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Поднебесной.