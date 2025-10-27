Рейтинг@Mail.ru
Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам - РИА Новости, 27.10.2025
15:54 27.10.2025 (обновлено: 17:31 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/kitaj-2050959401.html
Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам - РИА Новости, 27.10.2025
Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
Пекин и Вашингтон на встрече в Малайзии достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам, заявил глава МИД Китая Ван И. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:54:00+03:00
2025-10-27T17:31:00+03:00
в мире
китай
сша
куала-лумпур
ван и (политик)
марко рубио
дональд трамп
китай
сша
куала-лумпур
Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам

Глава МИД КНР Ван И: Китай и США достигли консенсуса по торговым вопросам

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости. Пекин и Вашингтон на встрече в Малайзии достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам, заявил глава МИД Китая Ван И.
"В ходе торгово-экономических переговоров в Куала-Лумпуре обе стороны прояснили свои позиции, укрепили взаимопонимание и достигли рамочного консенсуса по взаимному решению текущих неотложных торгово-экономических вопросов", — сказал министр по итогам телефонного разговора с госсекретарем Марко Рубио, его слова привело агентство Синьхуа.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Китай не хочет потрясений и колебаний в отношениях с США, заявили в Пекине
26 октября, 17:31

Переговоры прошли в минувшие выходные в Куала-Лумпуре, Китай представлял вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, США — министр финансов Скотт Бессент.

Ван И подчеркнул, что отношения стран смогут стабилизироваться, если стороны будут решать противоречия путем диалога и откажутся от практики давления. В то же время КНР надеется, что Пекин и Вашингтон подготовятся к взаимодействию на высоком уровне.
Министр добавил, что отношения Пекина и Вашингтона влияют на направление мирового развития.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Китай предложил США инвестиции на триллион долларов, пишут СМИ
3 октября, 23:54

Торговая война

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что с 1 ноября или раньше ответит пошлиной в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Поднебесной.
Бессент позднее уточнил, что Штаты могут подождать с этой мерой, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия — США — Китай: один треугольник, два кризиса
22 октября, 08:00
 
В миреКитайСШАКуала-ЛумпурВан И (политик)Марко РубиоДональд Трамп
 
 
