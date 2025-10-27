Рейтинг@Mail.ru
Суд получил иск на более 7,6 миллиона рублей к Киркорову
13:08 27.10.2025
Суд получил иск на более 7,6 миллиона рублей к Киркорову
2025
Шоубиз
Суд получил иск на более 7,6 миллиона рублей к Киркорову

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Компания, занимающаяся организацией билетных касс, требует от певца Филиппа Киркорова более 7,6 миллиона рублей, сказано в материалах Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрировано исковое заявление ООО "Культурная служба" к Киркорову Филиппу Бедросовичу", - сказано в материалах.
Сумма иска - 7 миллионов 678 тысяч рублей.
Согласно информации из открытых источников, основная деятельность компании касается концертных залов, театров и так далее, в том числе услуг билетных касс.
ШоубизОбщество
 
 
