Суд получил иск на более 7,6 миллиона рублей к Киркорову

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Компания, занимающаяся организацией билетных касс, требует от певца Филиппа Киркорова более 7,6 миллиона рублей, сказано в материалах Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суде зарегистрировано исковое заявление ООО "Культурная служба" к Киркорову Филиппу Бедросовичу", - сказано в материалах.

Сумма иска - 7 миллионов 678 тысяч рублей.