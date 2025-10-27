Хоценко: омским сиротам передали более 80 новых квартир

ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Более 80 квартир выдали сиротам в Омской области, написал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Всего с начала года жилье в Омской области получили почти 500 детей-сирот. Закупку и передачу жилья осуществляет "Региональный жилищный центр". В 2025 году центр заключил 130 контрактов на покупку новых квартир. Еще 13 жилых помещений передали сиротам в рамках реализации крупного инвестиционного проекта "Зеленая река".

"Только за последнее время сиротам передано более 80 новых квартир в разных муниципалитетах региона. Всего с начала 2025 года жильем обеспечены 499 детей, оставшихся без попечения родителей, а до конца года ключи от квартир получат еще 50 человек", – сообщил губернатор.