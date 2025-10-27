https://ria.ru/20251027/khotsenko-2050887828.html
Хоценко: омским сиротам передали более 80 новых квартир
Более 80 квартир выдали сиротам в Омской области, написал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2025
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Более 80 квартир выдали сиротам в Омской области, написал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Всего с начала года жилье в Омской области получили почти 500 детей-сирот. Закупку и передачу жилья осуществляет "Региональный жилищный центр". В 2025 году центр заключил 130 контрактов на покупку новых квартир. Еще 13 жилых помещений передали сиротам в рамках реализации крупного инвестиционного проекта "Зеленая река".
"Только за последнее время сиротам передано более 80 новых квартир в разных муниципалитетах региона. Всего с начала 2025 года жильем обеспечены 499 детей, оставшихся без попечения родителей, а до конца года ключи от квартир получат еще 50 человек", – сообщил губернатор.
В муниципальных районах сиротам выдают квартиры в одноэтажных домах на два или четыре хозяина с приусадебными участками и всеми инженерными коммуникациями. Площадь жилья на одного получателя составляет не менее 33 квадратных метров. Уже в ноябре для сирот выделят еще 17 квартир в новом доме на улице Чередовой в Омске.