Хоценко: омским сиротам передали более 80 новых квартир - РИА Новости, 27.10.2025
12:28 27.10.2025 (обновлено: 13:03 27.10.2025)
Хоценко: омским сиротам передали более 80 новых квартир
Хоценко: омским сиротам передали более 80 новых квартир
Более 80 квартир выдали сиротам в Омской области, написал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2025
жилье, омская область, омск, виталий хоценко
Омская область , Жилье, Омская область, Омск, Виталий Хоценко
ОМСК, 27 окт - РИА Новости. Более 80 квартир выдали сиротам в Омской области, написал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Всего с начала года жилье в Омской области получили почти 500 детей-сирот. Закупку и передачу жилья осуществляет "Региональный жилищный центр". В 2025 году центр заключил 130 контрактов на покупку новых квартир. Еще 13 жилых помещений передали сиротам в рамках реализации крупного инвестиционного проекта "Зеленая река".
Омская областьЖильеОмская областьОмскВиталий Хоценко
 
 
Заголовок открываемого материала