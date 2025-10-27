Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС сообщило об обнаружении тела еще одного израильского заложника - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/khamas-2051045367.html
ХАМАС сообщило об обнаружении тела еще одного израильского заложника
ХАМАС сообщило об обнаружении тела еще одного израильского заложника - РИА Новости, 27.10.2025
ХАМАС сообщило об обнаружении тела еще одного израильского заложника
Останки погибшего ранее израильского заложника обнаружены в районе Эт-Туффах города Газа, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в командовании "Бригад... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T20:35:00+03:00
2025-10-27T20:35:00+03:00
в мире
израиль
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20251027/gaza-2050972821.html
https://ria.ru/20251025/tramp-2050627557.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа
ХАМАС сообщило об обнаружении тела еще одного израильского заложника

ХАМАС сообщило об обнаружении тела заложника в районе Эт-Туффах в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Останки погибшего ранее израильского заложника обнаружены в районе Эт-Туффах города Газа, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в командовании "Бригад Иззеддина аль-Кассама" (военного крыла ХАМАС) в понедельник.
"В ходе поисков тел погибших пленных в районе Эт-Туффах города Газа мы обнаружили тело одного из них", - сообщил источник.
Последствия обстрела сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Минздраве назвали число погибших с начала прекращения огня в Газе
Вчера, 16:41
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп поставил ХАМАС условие по возвращению тел заложников
25 октября, 23:11
 
В миреИзраильХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала