ХАМАС сообщило об обнаружении тела еще одного израильского заложника

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Останки погибшего ранее израильского заложника обнаружены в районе Эт-Туффах города Газа, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в командовании "Бригад Иззеддина аль-Кассама" (военного крыла ХАМАС) в понедельник.
"В ходе поисков тел погибших пленных в районе Эт-Туффах города Газа мы обнаружили тело одного из них", - сообщил источник.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
