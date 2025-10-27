Рейтинг@Mail.ru
Карапетян обвинил власти Армении в осквернении литургии их вмешательством - РИА Новости, 27.10.2025
09:51 27.10.2025
Карапетян обвинил власти Армении в осквернении литургии их вмешательством
армения, гюмри, россия, самвел карапетян, никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Гюмри, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, В мире
Карапетян обвинил власти Армении в осквернении литургии их вмешательством

Самвел Карапетян обвинил власти Армении в осквернении литургии их вмешательством

Самвел Карапетян
Самвел Карапетян
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян обвинил власти страны в беспрецедентном за всю армянскую историю поступке – осквернении литургии их вмешательством.
Католикос всех армян Гарегин II 21 октября лишил бывшего настоятеля монастыря Ованаванк Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он причислен к мирянам под именем Степан. Однако в воскресенье Асатрян решил провести церковную службу, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян, ряд депутатов от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
18 октября, 18:15
"Маленькая группа (руководство Армении – ред.) показала, что она в прямом смысле слова готова переступить через любую святыню. Ради сохранения власти эти люди совершили неслыханный за всю историю армянского народа поступок – попытались по-вражески сломать каноны Армянской апостольской церкви и осквернить Святую Литургию своим вмешательством. Тем самым эти власти сделали новый шаг на пути к национальному расколу, заслужив осуждение и гнев всего армянства", - говорится в заявлении Карапетяна.
Он считает, что власти не остановятся в нападках и дискредитации важнейшего национального института – духовного центра ААЦ, Первопрестольного Эчмиадзина.
"Но они должны знать, что и мы будем продолжать защищать наши ценности и святыни точно так же, как это делалось веками. Мы это делали вчера, и будем делать завтра. Ни одни лишения не могут остановить наше движение к победе. Ни одно тюремное заключение не может сломить волю политзаключенных – владык Микаэла, Баграта и Мкртича, десятков гюмрийцев, в том числе представителя нашего движения "По-нашему" в Гюмри Рубена Мхитаряна, наших других товарищей и соратников – жить в Армении, свободной от диктатуры и иностранного влияния, руководимой подлинными христианскими ценностями, восстановившей достоинство. В Армении благополучных граждан", - отметил Карапетян.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Карапетян пообещал реализовать экономические проекты в Армении
8 сентября, 09:56
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Армении завели дело против трех сторонников Карапетяна
8 июля, 17:58
В Армении завели дело против трех сторонников Карапетяна
8 июля, 17:58
 
АрменияГюмриРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянГарегин IIАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
