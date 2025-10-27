У берегов Камчатки за сутки произошло 12 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Двенадцать афтершоков магнитудой до 4,8, включая один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении Двенадцать афтершоков магнитудой до 4,8, включая один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у побережья полуострова было зафиксировано 4 афтершока магнитудой от 3,8 до 4,5, не ощущавшихся на суше.

"За сутки произошло 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,8. В населённых пунктах подземные толчки ощущались один раз", — проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.