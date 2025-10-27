В Калининграде добыли самый крупный самородок янтаря за четыре года

КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Янтарный комбинат Ростеха добыл самый крупный самородок янтаря за последние четыре года, он весит более двух килограммов и получил название "Рекордсмен", сообщает пресс-служба предприятия.

"В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех добыт уникальный образец балтийского самоцвета... Это крупнейшая находка с 2021 года... Самородок весит два килограмма 374 грамма и получил название "Рекордсмен". Имя связано не только с его большим весом, но и с рекордом по добыче янтаря. В этом году комбинат впервые планирует извлечь 700 тонн солнечного камня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения государственной экспертизы камень будет выставлен на единственный в мире аукцион редкого янтаря. Самородок внутри ярко желтого цвета с незначительными разводами. У "Рекордсмена" нетипичный для янтарных самородков скол – он большой и позволяет во всей красе увидеть цвет камня. Эти особенности позволяют предположить, что "Рекордсмен" когда-то был еще более крупным куском янтаря.

"Очевидно, что найденный самородок – это часть более крупного образования, которое не дошло до наших дней в своем первозданном виде. Предположительно, 35 - 45 миллионов лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет… Вторая часть камня, возможно, уже имевшая трещины, скорее всего рассыпалась на мелкие кусочки", - приводит пресс-служба слова специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной.

Предыдущий, сопоставимый с "Рекордсменом" по размеру камень, был найден в декабре 2021 года и весил 2,7 килограмма. Благодаря необычной форме он получил название "Голова тигра". Самородок был продан за один миллион 200 тысяч рублей на аукционе, проходившем в рамках AmberForum-2022.

Крупные образцы балтийского янтаря весом более одного килограмма считаются уникальными в силу своей редкости. Появление таких экземпляров зависит исключительно от природных факторов. Их количество по итогам сезона добычи предсказать невозможно. Счет самородкам в 2025 году в мае открыл камень "Победа" весом один килограмм 82 грамма. Свое имя он получил в результате всенародного голосования в Telegram-канале Ростеха . Добытый в октябре "Рекордсмен" стал двенадцатым в этом году.

Балтийский янтарь - это застывшая живица древних реликтовых деревьев возрастом 35-45 миллионов лет.