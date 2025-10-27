Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде добыли самый крупный самородок янтаря за четыре года
13:57 27.10.2025 (обновлено: 14:00 27.10.2025)
В Калининграде добыли самый крупный самородок янтаря за четыре года
В Калининграде добыли самый крупный самородок янтаря за четыре года
В Калининграде добыли самый крупный самородок янтаря за четыре года
Янтарный комбинат Ростеха добыл самый крупный самородок янтаря за последние четыре года, он весит более двух килограммов и получил название "Рекордсмен",... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T13:57:00+03:00
2025-10-27T14:00:00+03:00
В Калининграде добыли самый крупный самородок янтаря за четыре года

В Калининграде добыли самородок янтаря весом 2 кг

© Фото : Калининградский янтарный комбинатСамородок янтаря "Рекордсмен"
Самородок янтаря Рекордсмен - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Калининградский янтарный комбинат
Самородок янтаря "Рекордсмен"
КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Янтарный комбинат Ростеха добыл самый крупный самородок янтаря за последние четыре года, он весит более двух килограммов и получил название "Рекордсмен", сообщает пресс-служба предприятия.
"В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех добыт уникальный образец балтийского самоцвета... Это крупнейшая находка с 2021 года... Самородок весит два килограмма 374 грамма и получил название "Рекордсмен". Имя связано не только с его большим весом, но и с рекордом по добыче янтаря. В этом году комбинат впервые планирует извлечь 700 тонн солнечного камня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после прохождения государственной экспертизы камень будет выставлен на единственный в мире аукцион редкого янтаря. Самородок внутри ярко желтого цвета с незначительными разводами. У "Рекордсмена" нетипичный для янтарных самородков скол – он большой и позволяет во всей красе увидеть цвет камня. Эти особенности позволяют предположить, что "Рекордсмен" когда-то был еще более крупным куском янтаря.
"Очевидно, что найденный самородок – это часть более крупного образования, которое не дошло до наших дней в своем первозданном виде. Предположительно, 35 - 45 миллионов лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет… Вторая часть камня, возможно, уже имевшая трещины, скорее всего рассыпалась на мелкие кусочки", - приводит пресс-служба слова специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной.
Предыдущий, сопоставимый с "Рекордсменом" по размеру камень, был найден в декабре 2021 года и весил 2,7 килограмма. Благодаря необычной форме он получил название "Голова тигра". Самородок был продан за один миллион 200 тысяч рублей на аукционе, проходившем в рамках AmberForum-2022.
Крупные образцы балтийского янтаря весом более одного килограмма считаются уникальными в силу своей редкости. Появление таких экземпляров зависит исключительно от природных факторов. Их количество по итогам сезона добычи предсказать невозможно. Счет самородкам в 2025 году в мае открыл камень "Победа" весом один килограмм 82 грамма. Свое имя он получил в результате всенародного голосования в Telegram-канале Ростеха. Добытый в октябре "Рекордсмен" стал двенадцатым в этом году.
Балтийский янтарь - это застывшая живица древних реликтовых деревьев возрастом 35-45 миллионов лет.
АО "Калининградский янтарный комбинат" – единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех.
Калининград, Калининградская область, Россия, Владимир Путин, Ростех, Калининградский янтарный комбинат
 
 
