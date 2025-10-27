В Калининграде суд закрыл кафе, где отравились 14 детей

КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Приставы по решению суда опечатали кафе в Калининграде, где отравились 14 детей, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
В пятницу Московский районный суд Калининграда рассмотрел административное дело о нарушениях в кафе "Белла Донна", признал владельца виновным по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность ООО "СБ39" на 90 суток.
"Кафе больше не работает… Суд вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности кафе "Белла Донна", после посещения которого школьникам потребовалась медицинская помощь. В этот же день сотрудники службы возбудили исполнительное производство и оперативно выехали по местонахождению организации. В присутствии понятых были опечатаны все входы в заведение общепита, руководство предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебных приставов", - говорится в Telegram-канале управления судебных приставов Калининградской области.
В четверг в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с девяти до 14, 13 лечатся амбулаторно, один ребенок госпитализирован в стационар.