11:00 27.10.2025 (обновлено: 11:11 27.10.2025)
В Калининграде суд закрыл кафе, где отравились 14 детей
Приставы по решению суда опечатали кафе в Калининграде, где отравились 14 детей, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, калининград, россия, калининградская область, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Приставы по решению суда опечатали кафе в Калининграде, где отравились 14 детей, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
В пятницу Московский районный суд Калининграда рассмотрел административное дело о нарушениях в кафе "Белла Донна", признал владельца виновным по ст. 6.6 КоАП РФ и приостановил деятельность ООО "СБ39" на 90 суток.
"Кафе больше не работает… Суд вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности кафе "Белла Донна", после посещения которого школьникам потребовалась медицинская помощь. В этот же день сотрудники службы возбудили исполнительное производство и оперативно выехали по местонахождению организации. В присутствии понятых были опечатаны все входы в заведение общепита, руководство предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебных приставов", - говорится в Telegram-канале управления судебных приставов Калининградской области.
В четверг в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с девяти до 14, 13 лечатся амбулаторно, один ребенок госпитализирован в стационар.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова во время обхода в инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Бурятии 20 человек находятся в больнице после отравления готовой едой
