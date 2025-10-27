В Калининграде суд закрыл кафе, где отравились 14 детей

КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Приставы по решению суда опечатали кафе в Калининграде, где отравились 14 детей, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В четверг в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с девяти до 14, 13 лечатся амбулаторно, один ребенок госпитализирован в стационар.