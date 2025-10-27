https://ria.ru/20251027/istorik-2050809961.html
Японский историк объяснил, почему местные СМИ поддерживают Украину
СМИ Японии поддерживают Украину из боязни потерять вещательную лицензию, заявил РИА Новости японский историк Такэюки Танака. РИА Новости, 27.10.2025
Историк Танака: СМИ в Японии поддерживают Украину из-за боязни потерять лицензию
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. СМИ Японии поддерживают Украину из боязни потерять вещательную лицензию, заявил РИА Новости японский историк Такэюки Танака.
Говоря о предвзятой позиции японских СМИ по конфликту на Украине, Танака указал, что медиа Японии находятся под влиянием японского правительства.
«
"Например, вещательную лицензию телевизионным каналам выдает министерство общенациональных дел и коммуникаций. Если не транслировать новости в духе, что "Россия вторглась на Украину" или "Украину необходимо пожалеть", - министерство может отобрать лицензию. Таким образом, у него есть такой негласный рычаг давления. СМИ опасаются потерять вещательную лицензию", - сказал историк.
Он добавил, что японские репортеры и журналисты самостоятельно не едут на фронт, в основном полагаясь на стрингеров, что также является причиной однобокого освещения на телевидении, в газетах и журналах.
Такэюки Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.