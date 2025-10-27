Японский историк объяснил, почему местные СМИ поддерживают Украину

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. СМИ Японии поддерживают Украину из боязни потерять вещательную лицензию, заявил РИА Новости японский историк Такэюки Танака.

Говоря о предвзятой позиции японских СМИ по конфликту на Украине, Танака указал, что медиа Японии находятся под влиянием японского правительства.

« "Например, вещательную лицензию телевизионным каналам выдает министерство общенациональных дел и коммуникаций. Если не транслировать новости в духе, что "Россия вторглась на Украину" или "Украину необходимо пожалеть", - министерство может отобрать лицензию. Таким образом, у него есть такой негласный рычаг давления. СМИ опасаются потерять вещательную лицензию", - сказал историк.

Он добавил, что японские репортеры и журналисты самостоятельно не едут на фронт, в основном полагаясь на стрингеров, что также является причиной однобокого освещения на телевидении, в газетах и журналах.