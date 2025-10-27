Рейтинг@Mail.ru
Японский историк объяснил, почему местные СМИ поддерживают Украину - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:24 27.10.2025 (обновлено: 06:25 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/istorik-2050809961.html
Японский историк объяснил, почему местные СМИ поддерживают Украину
Японский историк объяснил, почему местные СМИ поддерживают Украину - РИА Новости, 27.10.2025
Японский историк объяснил, почему местные СМИ поддерживают Украину
СМИ Японии поддерживают Украину из боязни потерять вещательную лицензию, заявил РИА Новости японский историк Такэюки Танака. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T06:24:00+03:00
2025-10-27T06:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
япония
украина
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg
https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050644845.html
https://ria.ru/20251026/yaponiya-2050786896.html
япония
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0b0d2be341cac1bdb9790f1b1fe0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Япония, Украина, Донбасс
Японский историк объяснил, почему местные СМИ поддерживают Украину

Историк Танака: СМИ в Японии поддерживают Украину из-за боязни потерять лицензию

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на Токио
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. СМИ Японии поддерживают Украину из боязни потерять вещательную лицензию, заявил РИА Новости японский историк Такэюки Танака.
Говоря о предвзятой позиции японских СМИ по конфликту на Украине, Танака указал, что медиа Японии находятся под влиянием японского правительства.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Почти половина японцев тайно поддерживает Россию, заявил историк
Вчера, 04:21
«
"Например, вещательную лицензию телевизионным каналам выдает министерство общенациональных дел и коммуникаций. Если не транслировать новости в духе, что "Россия вторглась на Украину" или "Украину необходимо пожалеть", - министерство может отобрать лицензию. Таким образом, у него есть такой негласный рычаг давления. СМИ опасаются потерять вещательную лицензию", - сказал историк.
Он добавил, что японские репортеры и журналисты самостоятельно не едут на фронт, в основном полагаясь на стрингеров, что также является причиной однобокого освещения на телевидении, в газетах и журналах.
Такэюки Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Японский историк рассказал, к чему приведет политика Запада против России
Вчера, 23:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯпонияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала