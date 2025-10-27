Рейтинг@Mail.ru
Японский историк призвал Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 27.10.2025
04:17 27.10.2025 (обновлено: 04:18 27.10.2025)
Японский историк призвал Зеленского уйти в отставку
Японский историк призвал Зеленского уйти в отставку
Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости призвал Владимира Зеленского уйти в отставку, назвав его нелегитимным. РИА Новости, 27.10.2025
Дарья Буймова
© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости призвал Владимира Зеленского уйти в отставку, назвав его нелегитимным.
Зеленского закончился срок президентских полномочий. У него нет статуса президента. Выборы не проводились. Я не понимаю, на каком основании он продолжает сидеть в своем кресле. Я слышал, что и поддержку народа он значительно потерял. Поэтому не пора ли вам как можно скорее уйти?" - сказал собеседник агентства.
Такэюки Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
