https://ria.ru/20251027/ispytanie-2050852117.html
Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"
Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника" - РИА Новости, 27.10.2025
Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"
Пекин обратил внимание на сообщения об испытании Россией крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил на брифинге в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:56:00+03:00
2025-10-27T10:56:00+03:00
2025-10-27T15:19:00+03:00
в мире
россия
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_0:100:2010:1230_1920x0_80_0_0_3ed1664c8fc7b08af66528da89486007.jpg
https://ria.ru/20251027/rossiya-2050732553.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034953724_197:0:1837:1230_1920x0_80_0_0_de8e3627a01eeab1463bd31dbf5facf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", китай
В мире, Россия, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", Китай
Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"
Китай обратил внимание на испытание Россией крылатой ракеты "Буревестник"