Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"
10:56 27.10.2025 (обновлено: 15:19 27.10.2025)
Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"
Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"
Пекин обратил внимание на сообщения об испытании Россией крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил на брифинге в...
2025-10-27T10:56:00+03:00
2025-10-27T15:19:00+03:00
Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"

Китай обратил внимание на испытание Россией крылатой ракеты "Буревестник"

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости. Пекин обратил внимание на сообщения об испытании Россией крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения", — сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина об испытании "Буревестника".
Ранее Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.
Оружие последнего дня: Россия дает уроки дипломатии
© 2025 МИА «Россия сегодня»
