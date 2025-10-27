Китай обратил внимание на сообщения об испытании "Буревестника"

ПЕКИН, 27 окт — РИА Новости. Пекин обратил внимание на сообщения об испытании Россией крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.