Культура
 
03:45 27.10.2025
Россия готова помочь в организации "Интервидения" в Саудовской Аравии
Россия готова оказать содействие в организации "Интервидения" в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному
Швыдкой: Россия готова оказать содействие в организации "Интервидения"

Участники международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Участники международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Участники международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова оказать содействие в организации "Интервидения" в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии.
Инсталляция земного шара с логотипом Интервидения в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В МИД оценили конкурс "Интервидение"
8 октября, 00:33
"Мы всегда готовы. Собственно говоря, так и планируется, что фонд "Традиции искусства" окажет содействие в организации конкурса в Саудовской Аравии", - сказал Швыдкой.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
Ярослав Дронов - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Shaman не станет участвовать второй раз в "Интервидении", считает Швыдкой
25 октября, 03:36
 
Культура Россия Саудовская Аравия Москва Михаил Швыдкой SHAMAN (Ярослав Дронов) Культура
 
 
