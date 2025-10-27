Ученые создали рейтинг угроз, с которыми сталкиваются подростки в соцсетях

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Исследователи Вятского государственного университета создали рейтинг угроз, с которыми сталкиваются подростки в социальных сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Наше исследование фактически можно назвать рейтингом угроз, с которыми сталкиваются подростки в социальных сетях "ВКонтакте" и Telegram , - сообщила и.о. заведующей кафедрой русского языка, культуры речи и методики обучения ВятГУ Елена Щербинина, слова которой приводит пресс-служба университета.

Целью работы было определение наиболее распространенных угроз, которые подрывают духовные и культурные ценности подрастающего поколения и влияют на формирование личности подростков. В результате было выделено шесть основных угроз, каждая из которых по-своему опасна и способна повлиять на мировоззрение и систему ценностей подростков.

Лидирующей (29%) стала угроза склонения к саморазрушению. В ряде сообществ распространяются депрессивные настроения и даже призывы к суициду как к способу выйти из безвыходной ситуации. По словам исследователей, самоповреждение становится "трендом" в соцсетях.

На втором месте - пропаганда антисемейных ценностей (26%), направленная на дискредитацию института семьи, материнства и отцовства. Третье место заняла пропаганда девиантного поведения (20%) - публикации, нормализующие употребление алкоголя, наркотиков, азартные игры и проституцию.

Далее следуют пропаганда сатанизма и оккультизма (17%), склонение к агрессии по национальному, религиозному или социальному признаку (6%), а также распространение радикальных взглядов (2%).

Ученые подчеркивают, что степень воздействия таких угроз зависит от возраста, психологического состояния и жизненного опыта конкретного подростка.

"Педагоги и психологи должны работать над развитием правовой и медиаграмотности, повышением культуры жизни и мышления у детей, воспитанием у школьников уважения к своему языку и ценностям народов страны", - отметила руководитель исследовательского коллектива, профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения ВятГУ Ольга Колесникова

В будущем ВятГУ планирует создать бот для педагогов и родителей по профилактике деструктивного поведения школьников, а также разработать бот по выявлению признаков деструктивного контента в соцсетях.