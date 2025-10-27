https://ria.ru/20251027/indeks--2050846346.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже круглой отметки 2500 пунктов, впервые в этом году, следует из данных торгов. РИА Новости, 27.10.2025
