Рейтинг@Mail.ru
Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/indeks--2050846346.html
Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов
Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов - РИА Новости, 27.10.2025
Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже круглой отметки 2500 пунктов, впервые в этом году, следует из данных торгов. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:42:00+03:00
2025-10-27T10:42:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952516476_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6d726f830b6e89a0f411f8402e45a221.jpg
https://ria.ru/20251025/birzha-2050598272.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952516476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a79e2305b27ef78ec818bdcdc04d04ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже круглой отметки 2500 пунктов впервые в 2025 году

© АГН "Москва" / Александр АвиловОфис Московской биржи
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Офис Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Индекс Мосбиржи опустился ниже круглой отметки 2500 пунктов, впервые в этом году, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 9.41 мск падает на 1,56% относительно предыдущего закрытия, до 2504,25 пункта. А минутами ранее индикатор обновил минимум с 20 декабря прошлого года, упав до 2499,22 пункта.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Московская биржа может расширить время торгов на срочном рынке
25 октября, 17:59
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала