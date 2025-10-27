https://ria.ru/20251027/ii-2050998966.html
Китай совершил прорыв в сфере искусственного интеллекта, считают в ИСАА МГУ
Китай совершил прорыв в сфере искусственного интеллекта, считают в ИСАА МГУ - РИА Новости, 27.10.2025
Китай совершил прорыв в сфере искусственного интеллекта, считают в ИСАА МГУ
Китай совершил прорыв в сфере технологий искусственного интеллекта, его разработки уже опережают американские, заявил в ходе круглого стола "Глобальный диалог"... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T17:58:00+03:00
2025-10-27T17:58:00+03:00
2025-10-27T17:58:00+03:00
наука
технологии
китай
институт стран азии и африки
huawei technologies
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901043299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f61894136d3003cf11d19626749431f.jpg
https://ria.ru/20251020/matematika-2049455218.html
https://ria.ru/20251006/ilona-2046572354.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901043299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d93aa185d3211088de9a3772ff4ee118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, институт стран азии и африки, huawei technologies
Наука, Технологии, Китай, Институт стран Азии и Африки, Huawei Technologies
Китай совершил прорыв в сфере искусственного интеллекта, считают в ИСАА МГУ
Директор ИСАА МГУ Маслов заявил о прорыве Китая в сфере ИИ технологий
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Китай совершил прорыв в сфере технологий искусственного интеллекта, его разработки уже опережают американские, заявил в ходе круглого стола "Глобальный диалог" директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол "Глобальный диалог: инновации, открытость, совместное развитие". Темой круглого стола стали итоги четвертого пленума ЦК КПК 20-го созыва, который завершился 23 октября.
"Обратите внимание, что сделал Китай
, и это тоже новая абсолютно прорывная схема. В Китае очень много моделей искусственного интеллекта... В Китае мы знаем и модель искусственного интеллекта от Alibaba - Qwen, есть известный DeepSeek и сотни других моделей. И самое главное, что эти модели могут быть дешевыми, они не столь дороги в разработке", - сказал Маслов.
Директор ИСАА также подчеркнул, что технологии Китая в области искусственного интеллекта опережают американские разработки.
"Китай сделал большой рывок в разработке микросхем. В области микросхем искусственного интеллекта такие компании, как Huawei
, Lixiang, Lenovo и другие, предложили свои разработки, которые во многом опережают американские", - считает Маслов.
Ранее министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь заявил, что Китай в следующие пять лет намерен активно развивать технологии искусственного интеллекта, содействовать его интеграции в различные отрасли, укреплять управление ИИ и улучшать связанные с ИИ законы.