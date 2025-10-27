Посетители в магазине китайского производителя электромобилей в Пекине. Архивное фото

Посетители в магазине китайского производителя электромобилей в Пекине

© AP Photo / Mark Schiefelbein Посетители в магазине китайского производителя электромобилей в Пекине

Китай совершил прорыв в сфере искусственного интеллекта, считают в ИСАА МГУ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Китай совершил прорыв в сфере технологий искусственного интеллекта, его разработки уже опережают американские, заявил в ходе круглого стола "Глобальный диалог" директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол "Глобальный диалог: инновации, открытость, совместное развитие". Темой круглого стола стали итоги четвертого пленума ЦК КПК 20-го созыва, который завершился 23 октября.

"Обратите внимание, что сделал Китай , и это тоже новая абсолютно прорывная схема. В Китае очень много моделей искусственного интеллекта... В Китае мы знаем и модель искусственного интеллекта от Alibaba - Qwen, есть известный DeepSeek и сотни других моделей. И самое главное, что эти модели могут быть дешевыми, они не столь дороги в разработке", - сказал Маслов.

Директор ИСАА также подчеркнул, что технологии Китая в области искусственного интеллекта опережают американские разработки.

"Китай сделал большой рывок в разработке микросхем. В области микросхем искусственного интеллекта такие компании, как Huawei , Lixiang, Lenovo и другие, предложили свои разработки, которые во многом опережают американские", - считает Маслов.