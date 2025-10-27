Рейтинг@Mail.ru
Гуцул рассказала, что участвовала в заседании суда из крошечного помещения - РИА Новости, 27.10.2025
23:09 27.10.2025
Гуцул рассказала, что участвовала в заседании суда из крошечного помещения
Гуцул рассказала, что участвовала в заседании суда из крошечного помещения
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул
Евгения Гуцул
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ей пришлось столкнуться с попыткой унизить ее со стороны администрации СИЗО, в котором она содержится, поскольку ей отказали в праве присутствовать на судебном заседании по ее делу лично и поместили в крошечное душное помещение, откуда она наблюдала за происходящим онлайн, соответствующее заявление опубликовано в ее официальном Telegram-канале.
В понедельник в Апелляционной палате Кишинева прошло очередное заседание по делу главы Гагаузии Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан. Обе подсудимые участвовали в процессе в режиме онлайн из следственного изолятора. Следующее слушание назначено на 30 октября.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Адвокат Гуцул назвал приговор главе Гагаузии незаконным
Вчера, 19:44
"Сегодня во время очередного судебного заседания мне и Светлане Попан вновь пришлось столкнуться с унижением со стороны администрации пенитенциарного учреждения №13. Нам отказали в праве присутствовать на процессе лично и поместили в крошечное помещение, где невозможно было даже нормально дышать. Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно — чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству", - говорится в сообщении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
По ее словам, это абсолютно недопустимо в правовом государстве. "Мы будем и дальше отстаивать свою невиновность — несмотря на давление и попытки заставить нас замолчать", - подчеркивается в сообщении.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул
Гуцул обвинила провластные СМИ Молдавии в очернении ее имени
16 октября, 18:31
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения Гуцул
 
 
