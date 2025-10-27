Гуцул рассказала, что участвовала в заседании суда из крошечного помещения

"Сегодня во время очередного судебного заседания мне и Светлане Попан вновь пришлось столкнуться с унижением со стороны администрации пенитенциарного учреждения №13. Нам отказали в праве присутствовать на процессе лично и поместили в крошечное помещение, где невозможно было даже нормально дышать. Очевидно, что такие условия были выбраны намеренно — чтобы нас унизить и продемонстрировать пренебрежение к нашему достоинству", - говорится в сообщении Гуцул, переданном через ее адвокатов.