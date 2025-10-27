Рейтинг@Mail.ru
Японский губернатор попросил помощи сил самообороны для борьбы с медведями - РИА Новости, 27.10.2025
21:56 27.10.2025
Японский губернатор попросил помощи сил самообороны для борьбы с медведями
Японский губернатор попросил помощи сил самообороны для борьбы с медведями - РИА Новости, 27.10.2025
Японский губернатор попросил помощи сил самообороны для борьбы с медведями
Губернатор японской префектуры Акита, где в 2025 году при нападении медведей погибли двое и пострадали 52 человека, Кэнта Судзуки встретился с министром обороны РИА Новости, 27.10.2025
Японский губернатор попросил помощи сил самообороны для борьбы с медведями

ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Губернатор японской префектуры Акита, где в 2025 году при нападении медведей погибли двое и пострадали 52 человека, Кэнта Судзуки встретился с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми и заявил о своем намерении запросить помощи сил самообороны для борьбы с дикими животными, сообщает телеканал NHK.
В воскресенье Судзуки написал на своей странице в социальной сети, что местным властям не под силу в одиночку справиться с ситуацией с нападениями медведей. Он сообщил, что намерен обратиться с запросом о поддержке в министерство обороны после формирования нового кабинета министров.
"Для этого губернатор Судзуки утром 28 октября посетил министерство обороны и провел встречу с министром Коидзуми, в ходе которой сообщил ему о намерении запросить помощь сил самообороны", - отмечается в сообщении телеканала.
Генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара заявил в понедельник в ходе пресс-конференции, что министерство обороны всесторонне рассмотрит данный запрос.
Появление медведей в зоне проживания людей на севере Японии в последние недели фиксируется почти ежедневно. По данным министерства здравоохранения страны, в течение 2025 финансового года, который начался 1 апреля, в результате нападения медведей в Японии скончались девять человек, еще около 100 человек получили травмы.
С 1 сентября в Японии действуют поправки к закону об охране и управлении дикой природой, допускающие использование охотничьих ружей в городах при появлении медведей в жилых районах по усмотрению местных администраций. До этого использование охотничьего оружия в городских районах с плотной жилой застройкой было запрещено: в случае появления медведей в городе сообщали в полицию, а применение оружия против животного не могло быть санкционировано местными властями. Однако на фоне участившихся случаев нападения животных на людей в действующий закон были внесены поправки.
Заголовок открываемого материала