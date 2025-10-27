В Греции обнаружили подземное пресное озеро возрастом 800 тысяч лет

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ученые в Греции обнаружили под заливом Средиземного моря подземное пресное озеро возрастом более 800 тысяч лет, сообщает в понедельник новостное агентство АМНА.
"Международная исследовательская группа обнаружила в Коринфском заливе водную систему возрастом 800 тысяч лет, в которой вода низкой солености находится в отложениях под морским дном", - говорится в сообщении агентства.
Ученые из Мальты и Италии выяснили, что значительное падение уровня моря во время ледниковых периодов привело к проникновению дождевой и речной воды в подводные отложения, часть которых сохранилась до наших дней. Озеро залегает на глубине от 20 до 600-700 метров ниже уровня морского дна Коринфского залива, говорится в материале.
Ученые применили междисциплинарный подход, использовав высококачественные сейсмические данные и применив гидрогеологическое моделирование, чтобы исследовать распределение воды под морским дном. Сочетание методов позволило им выявить наиболее вероятные места скопления воды и пути ее перемещения с течением времени.
"Греция, как и многие страны Средиземноморья, сталкивается с растущей нагрузкой на водные ресурсы, поэтому нанесение на карту мест залегания грунтовых вод и понимание того, как геологические структуры защищают их, может дать государству более ясное представление о состоянии недр", - пишет АМНА.