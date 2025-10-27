В Греции обнаружили подземное пресное озеро возрастом 800 тысяч лет

"Международная исследовательская группа обнаружила в Коринфском заливе водную систему возрастом 800 тысяч лет, в которой вода низкой солености находится в отложениях под морским дном", - говорится в сообщении агентства.

Ученые применили междисциплинарный подход, использовав высококачественные сейсмические данные и применив гидрогеологическое моделирование, чтобы исследовать распределение воды под морским дном. Сочетание методов позволило им выявить наиболее вероятные места скопления воды и пути ее перемещения с течением времени.