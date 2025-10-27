Рейтинг@Mail.ru
ГП подала иск в суд о признании объединения "Махонинские" экстремистским - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/gp--2050858894.html
ГП подала иск в суд о признании объединения "Махонинские" экстремистским
ГП подала иск в суд о признании объединения "Махонинские" экстремистским - РИА Новости, 27.10.2025
ГП подала иск в суд о признании объединения "Махонинские" экстремистским
Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", а также обращении в доход... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:23:00+03:00
2025-10-27T11:23:00+03:00
россия
челябинск
генеральная прокуратура рф
торнадо
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
https://ria.ru/20250723/sud-2030799260.html
https://ria.ru/20250930/prokuratura-2045369885.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, челябинск, генеральная прокуратура рф, торнадо, общество
Россия, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ, Торнадо, Общество
ГП подала иск в суд о признании объединения "Махонинские" экстремистским

ГП РФ подала иск в суд о признании экстремистским объединения "Махонинские"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", а также обращении в доход государства его имущества на сумму около 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе райсуда.
Источник РИА Новости в правоохранительных органа региона пояснил, что Генпрокуратура РФ просит суд признать экстремистским и запретить челябинское объединение "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались в том числе криминальными способами. ГП просит обратить в доход государства имущество объединения - коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску, отмечает источник, являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также 7 фирм.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Верховный суд признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским
23 июля, 12:00
"Да, административный иск Генпрокуратуры РФ в суд поступил", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о поступлении иска о запрете объединения "Махонинские".
Она пояснила, что более подробной информацией не владеет.
На сайте райсуда в карточке дела указывается, что административный иск был зарегистрирован 20 октября, судебное разбирательство по делу в закрытом режиме было назначено на 21 октября.
В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости подтвердили проведение следственно-оперативных действий в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства.
Также, по данным источника, участники объединения привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ*). Кроме того, "Махонинские", отмечается в иске, были причастны к событиям 2010 года на рок-фестивале "Торнадо": участники объединения организовали массовые беспорядки с участием более 80 спортсменов, вооруженных травматическим огнестрельным оружием, битами, деревянными палками, металлическими трубами.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Борис Вишневский* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Книгу экс-депутата Вишневского* попросили признать экстремистской
30 сентября, 14:24
 
РоссияЧелябинскГенеральная прокуратура РФТорнадоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала