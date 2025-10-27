ГП подала иск в суд о признании объединения "Махонинские" экстремистским

ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Челябинска о признании экстремистским и запрете объединения "Махонинские", а также обращении в доход государства его имущества на сумму около 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе райсуда.

Источник РИА Новости в правоохранительных органа региона пояснил, что Генпрокуратура РФ просит суд признать экстремистским и запретить челябинское объединение "Махонинские", которое функционирует с 1990-х годов, отмечая, что его участники обогащались в том числе криминальными способами. ГП просит обратить в доход государства имущество объединения - коммерческие организации общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства. Ответчиками по иску, отмечает источник, являются 16 физических лиц, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также 7 фирм.

"Да, административный иск Генпрокуратуры РФ в суд поступил", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о поступлении иска о запрете объединения "Махонинские".

Она пояснила, что более подробной информацией не владеет.

На сайте райсуда в карточке дела указывается, что административный иск был зарегистрирован 20 октября, судебное разбирательство по делу в закрытом режиме было назначено на 21 октября.

В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости подтвердили проведение следственно-оперативных действий в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства.

Также, по данным источника, участники объединения привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в РФ международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ*). Кроме того, "Махонинские", отмечается в иске, были причастны к событиям 2010 года на рок-фестивале "Торнадо": участники объединения организовали массовые беспорядки с участием более 80 спортсменов, вооруженных травматическим огнестрельным оружием, битами, деревянными палками, металлическими трубами.