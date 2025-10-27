В Госдуму внесли проект об уточнении порядка обеспечения жильем военных

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить порядок обеспечения жильем военнослужащих, документ размещен в думской электронной Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить порядок обеспечения жильем военнослужащих, документ размещен в думской электронной базе

"Законопроектом предлагается уточнить положения, касающиеся порядка обеспечения военнослужащих жилым помещением либо денежными средствами на приобретение или строительство жилого помещения, за исключением военнослужащих, в том числе которые ранее были обеспечены в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан жилыми помещениями либо денежными средствами на их приобретение и не реализовали свое право на жилищное обеспечение в качестве самостоятельного субъекта правоотношений", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Проект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда, указавшего на неопределенность норм о праве на жилье для военных, которые ранее получали его как члены семей других граждан, следует из пояснительной записки.

Законопроектом предлагается закрепить, что военнослужащие могут однократно получить жилье или средства на его приобретение, строительство. Исключение будет действовать для случаев улучшения жилищных условий.

Подчеркивается, что ранее полученное жилье в качестве члена семьи другого военнослужащего не станет основанием для отказа в признании нуждающимся.

Предлагается уточнить порядок улучшения жилищных условий - например, при вступлении в брак, рождении или усыновлении детей. Эти меры, по словам авторов, направлены на укрепление института семьи и повышение привлекательности военной службы.