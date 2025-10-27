Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект об уточнении порядка обеспечения жильем военных - РИА Новости, 27.10.2025
23:28 27.10.2025
В Госдуму внесли проект об уточнении порядка обеспечения жильем военных
В Госдуму внесли проект об уточнении порядка обеспечения жильем военных - РИА Новости, 27.10.2025
В Госдуму внесли проект об уточнении порядка обеспечения жильем военных
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить порядок обеспечения жильем военнослужащих, документ размещен в думской электронной РИА Новости, 27.10.2025
общество
россия
госдума рф
правительство рф
россия
общество, россия, госдума рф, правительство рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Правительство РФ
В Госдуму внесли проект об уточнении порядка обеспечения жильем военных

В Госдуму внесли проект об однократном праве военных на получение жилья

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается уточнить порядок обеспечения жильем военнослужащих, документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается уточнить положения, касающиеся порядка обеспечения военнослужащих жилым помещением либо денежными средствами на приобретение или строительство жилого помещения, за исключением военнослужащих, в том числе которые ранее были обеспечены в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан жилыми помещениями либо денежными средствами на их приобретение и не реализовали свое право на жилищное обеспечение в качестве самостоятельного субъекта правоотношений", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Госдума во вторник рассмотрит проект о праве участников СВО на второе СПО
Вчера, 19:02
Вчера, 19:02
Проект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда, указавшего на неопределенность норм о праве на жилье для военных, которые ранее получали его как члены семей других граждан, следует из пояснительной записки.
Законопроектом предлагается закрепить, что военнослужащие могут однократно получить жилье или средства на его приобретение, строительство. Исключение будет действовать для случаев улучшения жилищных условий.
Подчеркивается, что ранее полученное жилье в качестве члена семьи другого военнослужащего не станет основанием для отказа в признании нуждающимся.
Предлагается уточнить порядок улучшения жилищных условий - например, при вступлении в брак, рождении или усыновлении детей. Эти меры, по словам авторов, направлены на укрепление института семьи и повышение привлекательности военной службы.
Также предлагается ввести единую учетную норму - 15 квадратных метров на человека для признания военнослужащих нуждающимися в жилье. Сейчас размер нормы зависит от региона, что создает неравные условия.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Путин подписал поправки, касающиеся статуса участников СВО
Вчера, 14:37
Вчера, 14:37
 
ОбществоРоссияГосдума РФПравительство РФ
 
 
