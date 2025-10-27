В Госдуме призвали ООН осудить удары ВСУ по Белгородскому водохранилищу

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание и осудить удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища.
"Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы дать оценку циничным террористическим атакам режима Зеленского на гражданскую инфраструктуру и осудить их. Мир обязан знать, как киевский режим пытается создать угрозу техногенного характера, добиваясь разрушения плотины водохранилища", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевский режим, одержимый агрессией и нахальными провокациями, окончательно деградировал и Западу пора перестать играть в опасные игры, поддерживая и побуждая ВСУ атаковать российские регионы.
В минувшую субботу губернатор Вячеслав Гладков рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживают около тысячи человек. В связи с этим власти предлагали жителям выехать в пункты временного размещения. По его словам, ситуация стабильная, но сохраняется опасности повторных обстрелов со стороны Украины.
