В Госдуме призвали ООН осудить удары ВСУ по Белгородскому водохранилищу

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание и осудить удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища.

"Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы дать оценку циничным террористическим атакам режима Зеленского на гражданскую инфраструктуру и осудить их. Мир обязан знать, как киевский режим пытается создать угрозу техногенного характера, добиваясь разрушения плотины водохранилища", - сказал Шеремет РИА Новости.