В Госдуме призвали ООН осудить удары ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 27.10.2025 (обновлено: 20:21 27.10.2025)
В Госдуме призвали ООН осудить удары ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание и осудить удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища. РИА Новости, 27.10.2025
Шеремет призвал СБ ООН осудить удары ВСУ по Белгородскому водохранилищу

© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание и осудить удары ВСУ по плотине Белгородского водохранилища.
"Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы дать оценку циничным террористическим атакам режима Зеленского на гражданскую инфраструктуру и осудить их. Мир обязан знать, как киевский режим пытается создать угрозу техногенного характера, добиваясь разрушения плотины водохранилища", - сказал Шеремет РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Гладков рассказал о ситуации на белгородском водохранилище
Вчера, 08:51
По его словам, киевский режим, одержимый агрессией и нахальными провокациями, окончательно деградировал и Западу пора перестать играть в опасные игры, поддерживая и побуждая ВСУ атаковать российские регионы.
В минувшую субботу губернатор Вячеслав Гладков рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживают около тысячи человек. В связи с этим власти предлагали жителям выехать в пункты временного размещения. По его словам, ситуация стабильная, но сохраняется опасности повторных обстрелов со стороны Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
