В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров - РИА Новости, 27.10.2025
10:10 27.10.2025
В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров
В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров
2025
Новости
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров

Госдума предложила ужесточить наказание за мошенничество в отношении пенсионеров

© РИА Новости / Мария ДевахинаЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается признать отягчающим обстоятельством совершение мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов или электронных кошельков пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Госдуму внесут проект о доплате учителям-наставникам
04:10
"Законопроектом предлагается признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении лиц предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса РФ, связанных с хищением денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, в 2024 году около 20% россиян, ставших жертвами мошенничества, - люди старше 60 лет.
Парламентарии добавляют, что для их обмана злоумышленники изобретают новые схемы, которые основываются на главных факторах: неожиданность, срочность принятия решений, запугивание, имитация заботы и ложные обещания.
По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта предоставит дополнительный механизм защиты наиболее уязвимой категории жертв финансовых преступлений, создав сдерживающий фактор для злоумышленников, стремящихся завладеть денежными средствами пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Госдуму внесут проекты о совершенствовании трудовых гарантий для женщин
01:18
 
Общество Россия Госдума РФ
 
 
