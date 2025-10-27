Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается признать отягчающим обстоятельством совершение мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов или электронных кошельков пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении лиц предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса РФ , связанных с хищением денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств", - сказано в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, в 2024 году около 20% россиян, ставших жертвами мошенничества, - люди старше 60 лет.

Парламентарии добавляют, что для их обмана злоумышленники изобретают новые схемы, которые основываются на главных факторах: неожиданность, срочность принятия решений, запугивание, имитация заботы и ложные обещания.