В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров
В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров - РИА Новости, 27.10.2025
В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров
Законопроект, которым предлагается признать отягчающим обстоятельством совершение мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств с банковских... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T10:10:00+03:00
общество
россия
госдума рф
россия
В Госдуму внесут проект о наказании за мошенничество против пенсионеров
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается признать отягчающим обстоятельством совершение мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов или электронных кошельков пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, внесен в Госдуму, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы
от фракции ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
.
"Законопроектом предлагается признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении лиц предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса РФ
, связанных с хищением денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, в 2024 году около 20% россиян, ставших жертвами мошенничества, - люди старше 60 лет.
Парламентарии добавляют, что для их обмана злоумышленники изобретают новые схемы, которые основываются на главных факторах: неожиданность, срочность принятия решений, запугивание, имитация заботы и ложные обещания.
По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта предоставит дополнительный механизм защиты наиболее уязвимой категории жертв финансовых преступлений, создав сдерживающий фактор для злоумышленников, стремящихся завладеть денежными средствами пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.