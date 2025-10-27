Гладков рассказал о ситуации на белгородском водохранилище

БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о стабильной ситуации после повреждения плотины на водохранилище, но предупредил о сохраняющейся опасности повторных обстрелов со стороны Украины.
В минувшую субботу губернатор рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживает около тысячи человек. В связи с этим власти предлагали жителям выехать в пункты временного размещения.
"По состоянию Белгородского водохранилища – ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Поэтому, дорогие жители близлежащих сел, уже сделано два подомовых обхода, пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем согласно тем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Будьте очень, пожалуйста, очень внимательны", - написал Гладков в Telegram-канале.