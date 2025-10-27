Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о ситуации на белгородском водохранилище - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/gladkov-2050819589.html
Гладков рассказал о ситуации на белгородском водохранилище
Гладков рассказал о ситуации на белгородском водохранилище - РИА Новости, 27.10.2025
Гладков рассказал о ситуации на белгородском водохранилище
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о стабильной ситуации после повреждения плотины на водохранилище, но предупредил о сохраняющейся... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T08:51:00+03:00
2025-10-27T08:51:00+03:00
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050557836_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0bbf7e851ea20826e80e23263cd81486.jpg
https://ria.ru/20251026/gladkov-2050676883.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050557836_0:0:1273:954_1920x0_80_0_0_651384b2310bfcc038a2994c3bf3ab21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о ситуации на белгородском водохранилище

Гладков: ситуация на белгородском водохранилище стабильна

© Фото : соцсетиПоследствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о стабильной ситуации после повреждения плотины на водохранилище, но предупредил о сохраняющейся опасности повторных обстрелов со стороны Украины.
В минувшую субботу губернатор рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживает около тысячи человек. В связи с этим власти предлагали жителям выехать в пункты временного размещения.
"По состоянию Белгородского водохранилища – ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Поэтому, дорогие жители близлежащих сел, уже сделано два подомовых обхода, пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем согласно тем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Будьте очень, пожалуйста, очень внимательны", - написал Гладков в Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Белгород и и Белгородский район поверглись массированным ударам ВСУ
Вчера, 11:09
 
Белгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала