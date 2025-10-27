В Германии забили более 500 тысяч птиц из-за гриппа

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Более 500 тысяч кур, уток, гусей и индеек в 30 фермерских хозяйствах Германии пришлось забить из-за риска распространения вируса птичьего гриппа, сообщает телеканал NTV со ссылкой на представителей федерального ветеринарного Института имени Фридриха Лёффлера (FLI).

FLI зарегистрировал с начала сентября этого года 31 вспышку птичьего гриппа типа H5N1 в фермерских хозяйствах Германии . Большинство из вспышек пришлось на хозяйства в землях Нижняя Саксония , Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания . Однако случаи птичьего гриппа были зафиксированы и в других регионах страны.

"Ситуация (с распространением птичьего гриппа - ред.) в настоящее время меняется так быстро, что цифры, скорее, отражают масштабы, чем абсолютные величины", - заявил в интервью телеканалу представитель FLI.

Глава FLI Криста Кюн затруднилась спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с распространением птичьего гриппа в ФРГ. "В любом случае, FLI ожидает дальнейшего увеличения количества вспышек и случаев заражения", - сказала она.

Специалисты FLI не исключают, что в итоге распространение птичьего гриппа может достичь в Германии масштабов, сопоставимых с зимой 2020-2021 годов. Тогда в стране от птичьего гриппа погибли более 2 миллионов птиц.

Как отмечает NTV, ущерб для пострадавших фермерских хозяйств "исчисляется миллионами евро". Также существуют опасения роста цен для потребителей птицеводческой продукции из-за введенных ограничений в связи со вспышками вируса, отмечает телеканал.